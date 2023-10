Številke iz Kitajske: neverjetno kaj jim uspe v enem mesecu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodaja avtomobilov na Kitajskem je v prvih devetih mesecih poskočila za dva odstotka, dobra tretjina prodanih avtomobilov je imela priključno hibridni ali polno električni pogon. Samo prejšnji mesec so prodali 500 tisoč električnih avtomobilov.

Prodajne številke novih avtomobilov na Kitajskem so precej drugačne kot v Evropi. Septembra je BYD prodal rekordnih 287 tisoč avtomobilov s priključno hibridnim ali električnim pogonom. Zagonsko podjetje Li Auto je prav tako uspelo prodati zanje rekordnih 36 tisoč električnih avtomobilov. Na trgu polno električnih avtomobilov je imela Tesla v tretjem četrtletju na Kitajskem le slabih deset odstotkov tržnega deleža.

V prvih devetih mesecih je prodaja novih avtomobilov na Kitajskem zrasla za 2,1 odstotka na 15,4 milijona novih avtomobilov.

Razlika med "starimi" in "novimi" se zmanjšuje

Kitajci priključne hibride in električne avtomobile združujejo pod oznako “nove energije”. Prodajni delež teh je septembra znašal 36 odstotkov, torej približno 16 odstotnih točk več kot v Evropi. Ostali pogoni tudi na Kitajskem še vedno predstavljajo dobrih 63 odstotkov trga. Razlika pa se vztrajno zmanjšuje, še letos januarja je delež avtomobilov “novih energij” znašal komaj 25 odstotkov.

Septembra so na Kitajskem v enem mesecu prodali 2,04 milijona novih osebnih avtomobilov, kar je bil največji mesečni prodajni izkupiček v letošnjem letu. V enem mesecu so prodali 500 tisoč električnih avtomobilov in še 246 priključnih hibridov.

V prejšnjem mesecu je za 50 odstotkov narasel izvoz novih avtomobilov v tujino. Tesla je na primer izvozila 30.566 avtomobilov.