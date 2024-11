Številka ena med dostavniki v novi preobleki

Ford Transit Custom je ikona slovenskih cest in pravi prvak med dostavniki. Ni le najbolje prodajani model v Fordovi ponudbi, temveč zaseda tudi prvo mesto med vsemi dostavniki na slovenskih tleh. Njegov uspeh ni presenetljiv, saj je kombinacija inovativnosti, zanesljivosti in prilagodljivosti tisto, kar navdušuje številna podjetja in obrtnike. Transit Custom ni le običajen dostavnik, temveč pravi mobilni delovni prostor. Novi model postavlja še višje standarde, saj vključuje tehnološke inovacije, povečano uporabnost in vrhunsko varnost. Priljubljenost tega modela se razteza tudi čez meje Slovenije – v Evropi je Ford že desetletje vodilna znamka v prodaji gospodarskih vozil. Kaj je tisto, kar prepriča številne uporabnike?

Zdaj Ford predstavlja povsem novo generacijo Transit Customa, ki dviguje standarde v razredu dostavnikov. Z impresivnimi tehničnimi specifikacijami in širokim naborom funkcij se ta model znova dokazuje kot najboljša izbira za podjetnike in podjetja.

Najboljši je postal še boljši Popolnoma novi Ford Transit Custom je bil razglašen za mednarodni dostavnik leta 2024, kar je že peta tovrstna nagrada za ta model, ki je slavil tudi v letih 2001, 2007, 2013 in 2020. S svojo prepoznavno zanesljivostjo in tehnološkimi izboljšavami postavlja nove standarde v segmentu gospodarskih vozil. Novi Transit Custom je popolnoma prenovljen, ponaša se z vrhunskim ravnovesjem med funkcionalnostjo, napredno tehnologijo in prilagodljivostjo. Na voljo je v različnih izvedenkah, od tovorne do osebne prevozne različice, in omogoča popolno prilagoditev za poslovno in zasebno rabo. Izstopa s prostorno notranjostjo, naprednim 33-centimetrskim zaslonom SYNC 4, izboljšano ergonomijo ter pametnimi rešitvami za shranjevanje. Testiraj Transit Custom!

Zanesljivost, ki navdušuje

Ford Transit Custom se ponaša z novim, sodobnim dizajnom, ki združuje eleganco in funkcionalnost. Vozilo ostaja vodilni igralec v svojem razredu, saj ponuja največjo nakladalno odprtino med dostavniki, kar je pomembno za uporabnike, ki vsakodnevno prevažajo velike količine tovora ali nenavadno oblikovane predmete. Izboljšana zasnova omogoča lažje nakladanje, medtem ko nova vgrajena stranska stopnica poskrbi za hitrejši in varnejši dostop do prostora za tovor.

Transit Custom je še bolje prilagojen potrebam uporabnikov. Kljub izboljšani zmogljivosti in povečani uporabnosti vozilo ostaja kompaktno. Skupna višina manj kot dva metra omogoča enostaven dostop v večnadstropna parkirišča, garaže in podzemne nakladalne prostore, kar je pogosto izziv za višja dostavna vozila.

Napredna tehnologija za sodoben tempo dela

Pomembna prednost novega Transita Custom je vključitev naprednih tehnoloških rešitev, ki vozilo spremenijo v pravo mobilno pisarno. Vozniki, ki večino svojega delovnega časa preživijo v kabini, bodo cenili inovativni nagibni volan, ki ga je mogoče prilagoditi v pisalno površino ali mizo za malico. To funkcionalnost, ki jo Ford imenuje mobilna pisarna, bodo cenili zlasti tisti, ki na poti upravljajo dokumente ali uporabljajo tablične računalnike in prenosnike. Voznikov prostor je ergonomičen, s številnimi pametnimi odlagalnimi mesti, intuitivno postavitvijo komand in naprednimi multimedijskimi funkcijami.

Tehnologija FordPass Connect predstavlja nepogrešljiv del novega Transita Custom in ga postavlja v ospredje sodobne povezljivosti in digitalizacije v svetu dostavnih vozil. S pomočjo vgrajenega modema in aplikacije FordPass lahko uporabniki na daljavo upravljajo ključne funkcije svojega vozila, kot so zaklepanje in odklepanje vrat, preverjanje stanja goriva ali napolnjenosti baterije ter celo zagon in zaustavitev motorja. FordPass Connect zagotavlja obveščanje o pomembnih vzdrževalnih opravilih, kot so redni pregledi ali potrebne menjave, ter omogoča spremljanje lokacije vozila v realnem času, kar je neprecenljivo za podjetja, ki upravljajo vozni park. Ta funkcionalnost ne povečuje le udobja in varnosti, temveč tudi prispeva k večji učinkovitosti pri vsakodnevnih opravilih.

Brezžična povezljivost z Android Auto in Apple CarPlay omogoča preprosto integracijo pametnega telefona z informacijskim sistemom vozila. S tem lahko vozniki brez težav uporabljajo navigacijo, predvajajo glasbo, upravljajo klice in dostopajo do priljubljenih aplikacij neposredno na zaslonu na dotik v vozilu.

Pogonski sklopi za vsakogar

Ford Transit Custom je opremljen z motorji, ki zagotavljajo moč in učinkovitost. Med najbolj priljubljenimi so Fordovi dizelski motorji EcoBlue, ki so znani po nizki porabi goriva in dolgi življenjski dobi. Na voljo je tudi različica s hibridnim pogonom, ki še dodatno zmanjšujejo porabo in emisije.

Za tiste, ki želijo popolno električno izkušnjo, all-electric Transit Custom ponuja doseg do 379 kilometrov in hitro polnjenje, kar je idealno za mestne dostave in vsakodnevne opravke.

Štirikolesni pogon, ki je zdaj na voljo pri tem modelu, dodaja novo dimenzijo zmogljivosti, ki je posebej koristna za voznike, ki se srečujejo z zahtevnejšimi voznimi pogoji, saj zagotavlja boljši oprijem in zanesljivost na spolzkih ali neurejenih terenih.

Prostornost in raznolikost Forda Transit Custom

Vozilo je na voljo v različnih dolžinah medosnih razdalj, višinah strehe in postavitvah notranjosti, kar omogoča personalizacijo glede na specifične potrebe uporabnika. Potrebujete dostavno vozilo s prostornino tovornega prostora do 6,8 kubičnega metra? Ali pa raje luksuzno opremljen kombi za prevoz potnikov? Transit Custom ponuja vse to in še več.

Ford se je pri Transitu Custom osredotočil na varnost. Vozilo vključuje inovativno opozorilno tehnologijo za izstopanje, ki voznike in potnike opozarja na bližajoče se kolesarje ali vozila, ko odpirajo vrata.

Naj vas prepriča na testni vožnji Ford Transit Custom ponovno postavlja merila v svojem razredu s kombinacijo inovativnih funkcij, vrhunske tehnologije in brezkompromisne uporabnosti. Vabimo vas, da ga preizkusite in odkrijete, zakaj je najbolj priljubljen dostavnik pri nas in v Evropi. Prijavite se na testno vožnjo! Več o modelih in možnostih naročila si oglejte na https://prvaizbira.si. Izberite svojega in doživite revolucijo dostavnih vozil!

Zanesljiv partner za podjetnike

Ford Transit Custom ni le vozilo, temveč zanesljiv partner na poti. Z inovativnimi rešitvami, različnimi pogonskimi opcijami in prepoznavno kakovostjo nadaljuje svojo tradicijo kot najbolj priljubljen dostavnik pri nas in v Evropi. Ne glede na to, ali iščete zmogljivost, praktičnost ali eleganten dizajn, Transit Custom zagotavlja vse to – in še več.

Transit Custom ni le vozilo, temveč zanesljiv partner za podjetnike, ki iščejo maksimalno produktivnost in zanesljivost. Model vključuje kar pet let jamstva brez omejitve kilometrov, kar je na trgu edinstvena ponudba. To zagotavlja brezskrbno uporabo in zmanjšuje stroške lastništva, kar bodo cenila tako majhna kot srednje velika podjetja.

Ne glede na to, ali ga potrebujete za poslovne namene, avanture ali vsakodnevne opravke, je Transit Custom zasnovan, da izpolni vaša pričakovanja in preseže meje običajnega. Vozilo je že tovarniško pripravljeno za nadgradnje in prilagoditve, ko so potrebne posebne rešitve za prevoz tovora ali opreme.

S svojo brezkompromisno kakovostjo in inovativnimi rešitvami ostaja najboljša izbira za vse, ki iščejo zanesljivost in napreden dizajn v enem paketu.

