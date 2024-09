Drzna kombinacija stila in tehnologije za sodobnega voznika

Ford Puma, kompaktni križanec z izrazitim športnim značajem, navdušuje z edinstveno kombinacijo dizajna, tehnologije in prilagodljivosti. S svojo aerodinamično obliko, ki združuje eleganco kupejev in funkcionalnost športnih terencev, se odlično prilega urbanemu okolju, a ne zaostaja niti na podeželskih cestah ali avanturah zunaj mesta. Njena zunanjost, prepoznavna po drznih linijah in markantnih podrobnostih, se ponaša z osveženo barvno paleto, kjer še posebej izstopa modni odtenek Cactus Grey.

Ford Puma se v primerjavi z drugimi mestnimi avtomobili izkaže s številnimi prednostmi, ki jih prinaša tako v oblikovanju kot v funkcionalnosti. Udobnejša vožnja, višje sedenje in boljša preglednost so le nekateri izmed njenih "sladkorčkov". Novi žarometi prinašajo sveže oblikovanje in izrazit svetlobni podpis. Za doplačilo so na voljo dinamični matrični žarometi LED, ki s pomočjo dinamičnega usmerjanja osvetlitve ovinkov s predvidevanjem spremljajo cesto pred vami in omogočajo boljšo vidljivost v ovinkih. Na cesti Ford Puma navduši z udobno vožnjo avtomobilov višjih segmentov, pri tem pa ohranja okretnost malčka.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Zunanjost jo postavlja med najbolj opazne avtomobile

Nova Ford Puma je prava zapeljivka. Njene linije in oblikovanje so navdihnjeni s kupeji, kar ji daje edinstven in prepoznaven videz. Sprednji odbijač, maska in platišča iz lahke zlitine dodajajo piko na i njenemu kultnemu zunanjemu slogu. Na voljo je v šestih privlačnih barvah, med katerimi v modno sivi Cactus Grey zagotovo ne ostane neopažena. Osvetlitev tal ob vozilu s projekcijo logotipa Puma pa poskrbita za občudovanje in pozornost.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Ne le modno zapeljiva, tudi digitalno napredna

Nova Ford Puma izstopa tudi zaradi vrhunske digitalne tehnologije, ki jo ponuja. Ta avtomobil je zasnovan tako, da postane popoln sopotnik sodobnemu vozniku, ki želi ostati povezan in imeti popoln nadzor nad vožnjo. Digitalna instrumentna plošča, ki se razprostira na 12,8-palčnem zaslonu (32,5 centimetra), ponuja izjemno prilagodljiv prikaz informacij – od osnovnih podatkov o vožnji do podrobnosti, ki jih voznik izbere sam.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Poleg tega je tu še 30,5-centimetrski sredinski zaslon na dotik z visoko ločljivostjo, ki omogoča intuitivno upravljanje zemljevidov, informativno-razvedrilnega sistema, klimatske naprave in ogrevanja sedežev. Vse funkcije so zlahka dostopne prek naprednega sistema SYNC 4, ki je zasnovan za hitro in preprosto uporabo. Sistem pametno prepozna, katere funkcije najpogosteje uporabljate, in vam jih prilagodi, da je vožnja še bolj preprosta in zabavna.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Ne glede na to, ali uporabljate Apple CarPlay ali Android Auto, se vaša naprava brez težav poveže, prav tako jo lahko brezžično napolnite. Puma je tako digitalno izpopolnjena, da vožnja postane popolnoma povezana izkušnja, brez nepotrebnih kablov in zapletenih nastavitev.

Ford Puma preseneča z notranjo prostornostjo

Je avtomobil, ki s svojo izjemno prilagodljivostjo in pametno zasnovanimi prostorskimi rešitvami prinaša novo raven praktičnosti. Notranjost je skrbno oblikovana za udobje in funkcionalnost, s premišljenimi podrobnostmi, kot sta vzdolžno pomični naslon za roke in športni volan z ravnim spodnjim delom, ki poskrbita za vrhunsko ergonomijo in občutek športnosti.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Ena izmed največjih prednosti Forda Pume je njen inovativen MegaBox, skrit v dnu prtljažnika. Ta 80-litrski dodatni prostor omogoča, da lahko vanj pospravite za manjši nakupovalni voziček prtljage ali postavite pokonci celo dva kompleta palic za golf.

S skupno prostornino prtljažnika, ki presega 450 litrov, je Puma izjemno prilagodljiva za vse, ki potrebujejo vozilo tako za vsakodnevne opravke kot za daljša potovanja. Ne glede na to, ali prevažate športno opremo, prtljago za čez konec tedna ali družinske potrebščine, boste vedno našli dovolj prostora za vse svoje potrebe, brez kompromisov glede udobja ali stila.

Pravi užitek se skriva v izvedbi ST-Line X Že osnovna Puma z opremo Titanium je dobro založena in je z akcijsko ceno od 21.087 evrov s Fordovim bonom,* zelo privlačen nakup. Tudi zato ker ima že vgrajeno vrsto pametnih asistenčnih sistemov, ki povečujejo varnost voznika in potnikov. Pravi užitek v vožnji se skriva v izvedbi ST-Line X. Ta športna različica vključuje vrhunski zvočni sistem B&O Play, odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa ter prostoročno električno odpiranje prtljažnika. S Fordovim bonom* jo dobite že od 23.107 evrov dalje.

Foto: Ford / Summit motors Ljubljana

Primer izračuna za Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost • Vrsta financiranja: finančni lizing.

• Predračunska vrednost predmeta financiranja: 21.237 evrov.

• Lastna udeležba (polog): 10.619 evrov.

• Znesek financiranja: 11.149 evrov.

• Število obrokov: 96 – mesečno plačevanje: 206,52 evra; ter zadnji (97.) obrok: 3699,60 evra.

• Stroški odobritve: 616,60 evra.

• Skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 17.671,87 evra.

• Letna obrestna mera: 9,075 odstotka, ki je spremenljiva in vezana na trimesečni Euribor.

• Če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0.

• Efektivna obrestna mera: 11,39 odstotka na dan 23. september 2024.



Uradne emisije ogljikovega dioksida (CO 2 ): 118–146 g/km.

Emisijska stopnja Euro 6e.

Uradne emisije NOX: 0,0139–0,0212 g/km.

Specifične emisije trdnih delcev: 0,00048–0,00060 g/km.

Število delcev: 1,21–1,32.



Ob nakupu vozila prejmete dveletno tovarniško garancijo, ki ji sledi triletno podaljšano jamstvo +3 Ford Protect.



Z dostopnim paketom za pomoč vozniku je vožnja še bolj sproščena in varna

Paket bo poleg prilagodljivega tempomata skrbel za usmerjanje v sredino voznega pasu in s pomočjo sistema za prepoznavanje prometnih znakov z omejitvijo hitrosti prihranil kakšen evro v primeru prehitre vožnje. Parkiranje v ozka parkirna mesta bo s tipali in 360-stopinjsko kamero res preprosto, s sistemom za zaznavanje vozila v mrtvem kotu 'BLIS' v vzvratnih ogledalih in s prepoznavanjem prečnega prometa bodo pred nami varni tudi hitri kolesarji v mestnih središčih.

Ford Puma je več kot le mestni avto – je popolna kombinacija elegance, tehnologije in funkcionalnosti. S svojim značajem je pripravljena na vsako pustolovščino, ki jo prinaša življenje. Raziščite njene možnosti, si jo sestavite po svojih željah in jo preizkusite na cesti.