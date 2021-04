Ste pri zaviranju opazili hrup ali cvileč zvok?

Oglasno sporočilo

Če ste pri zaviranju opazili vibracije na pedalu ali so zavore celo neodzivne in je slišati hrup ali cvileč zvok, čim prej obiščite kakovosten pooblaščeni servis!

Kako prihraniti pri menjavi zavor?

Če imate avto, ki je starejši od štirih let in je znamke VW, Audi, SEAT ali Škoda, lahko privarčujete kar do 30 odstotkov pri menjavi originalnih zavor. Preverite ugodne servisne pakete Vedno vredno, ki so jih pripravili pri Porsche Inter Auto!

SERVIS ZAVOR – PAKETNA CENA – vse vključeno (delo, material) po ugodni ceni original zavorne obloge/ploščice in zavorni koluti/diski

vključena vgradnja zavornih ploščic ali diskov

dveletno jamstvo na vgrajene originalne dele

asistenca Porsche Slovenija - jamstvo mobilnosti

Servis zavor

Pokličite Martino za ugodnejšo ponudbo servisa na 031 616 918 ali ji pišite na martina.gartner@porsche.si.

Kaj se lahko zgodi, če ne opravim servisa zavor?

Če ne opravite servisa zavor, ko prepoznate prve znake okvare, lahko pride do večjih napak na zavornem sistemu. Poskrbite za svojo varnost in varnost svojih sopotnikov, redno in strokovno vzdrževanje zavor je pomembno. Obiščite pooblaščeni servis za strokoven pregled in menjavo zavor!

MENJAVA ZAVORNIH PLOŠČ – na koliko kilometrov?

Na koliko kilometrov bi morali menjati zavorne ploščice oziroma kdaj, ni predvideno, saj je to odvisno od obrabe različnih komponent in načina vožnje. Pomembno je, da menjavo zavornih ploščic opravite takoj, ko prepoznate prve znake okvare, saj ti pomenijo, da lahko v naslednjih kilometrih popolnoma odpovejo zavore na vašem avtomobilu. Svetujemo vam, da se čim prej naročite na pregled zavor svojega vozila.

Zakaj servis zavor ravno pri Porsche Inter Auto?

Izkušeni strokovnjaki bodo preverili stanje vaših zavor in jih po potrebi tudi zamenjali. Menjava zavor se izvaja po navodilih in priporočilih proizvajalca (matične tovarne), zato vam zagotavljajo, da bo vozilo s servisa odpeljalo z zavorami v enakem stanju, kot so bile ob samem nakupu vozila. Uporabljajo izključno visoko kvaliteten material originalne kakovosti.

originalni deli, identični prvotni izvedbi zavor ob nakupu vozila

Economy zavore - enaka kakovost in zanesljivost za nižjo ceno

Na delo in material vam zagotavljamo popolno garancijo, in sicer:

6 mesecev/10.000 prevoženih kilometrov na material,

24 mesecev na opravljeno delo.

Ugodnejša menjava zavornih ploščic in diskov

Zavedajte se, da zavore prispevajo k vaši varnosti na cesti in brezskrbni mobilnosti. Z originalnimi zavorami se boste varno ustavili na vseh poteh. Če imate avto, ki je starejši od štirih let in je znamke VW, Audi, SEAT ali Škoda, lahko privarčujete kar do 30 odstotkov pri menjavi originalnih zavor. Preverite ugodne servisne pakete Vedno vredno, ki so jih pripravili pri Porsche Inter Auto!

Kako se lahko naročim na avtoservis? Posvetujte se z njihovimi servisnimi svetovalci ali osebno obiščite poslovalnice, da se pogovorite o ugodnih varčevalnih paketih. Da boste lahko varno in ugodno vozili vsak dan. Servis Audi, VW Servis Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 25 300 Servis Audi, VW, SEAT, Škoda Servis Porsche Verovškova, Verovškova 78, 1000 Ljubljana, tel. 01 53 03 600 Servis Audi, VW, Škoda Servis Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor, tel. 02 65 40 300 Servis Audi, VW, Škoda Servis Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150 2000 Maribor, tel. 02 45 02 660 Servis Audi, VW, Škoda Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, tel. 05 61 16 500

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Inter Auto.