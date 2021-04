Sredi gozda nedovoljena zabava za pet tisoč ljudi #foto

V naravnem parku v Arizoni si je kar pet tisoč posameznikov privoščilo svojo interno zabavo s štirikolesniki in terenskimi vozili. Ob razgrajanju in popivanju je bilo več ljudi poškodovanih.

Če tudi izvzamemo epidemijo covid-19, bi bilo tako množično srečanje sredi naravnega parka sporno, zdaj je le še toliko bolj. Uradno se lahko v ZDA na različnih dogodkih zbere do 75 ljudi (za večje zbore je potrebno dovoljenje), na tej nočni zabavi v Arizoni jih je bilo okrog pet tisoč.

Organizirali so se prek Facebooka in čeprav za zdaj odgovornosti niso uradno naprtili še nikomur, je promocijo dogodka prek socialnih omrežij izvajala skupina iz Phoenixa. V gozdu so imeli svojega DJ, glasno glasbo, zabavali so se z dvoboji v pospeševanju, se vozili po gozdu in podobno.

Prevoz v bolnišnico, ukradeni štirikolesniki, skupno sedem "nesreč"

Ob popivanju je kajpak prišlo tudi do nekaj nesreč. Enega izmed voznikov štirikolesnikov so morali prepeljati v bolnišnico, skupaj so pristojne službe zabeležile sedem nesreč oziroma trkov. Nekaj štirikolesnikov so med zabavanjem tudi ukradli.

Nadzor nad pettisočglavo množico je moralo doseči le dvajset paznikov iz parka. Večje število udeležencev se je dan pozneje vrnilo na kraj dogodka in pospravilo vse smeti, kar so napovedali že pred začetkom.

Foto: U.S. Forest Service-Tonto National Forest