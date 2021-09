Srečelov za cepljene? Prva nagrada sto tisoč dolarjev.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več ameriških podjetij poskuša zaposlene k cepljenju proti covidu-19 prepričati tudi z nagradnimi igrami. Med temi sta tudi Amazon in Tesla.

Trenutno je v ZDA vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo okrog 65 odstotkov prebivalcev, kar pomeni več kot 213 milijonov ljudi. Vseeno pa želijo posamezne zvezne države, organizacije in podjetja delež precepljenosti še povečati. Amazon je zaposlenim s potrdilom o cepljenju obljubil bogat nagradni sklad, visok vse do pol milijona ameriških dolarjev. Potegovali se bodo za počitnice in druge nagrade.

Zaposleni na poti na delo v Teslini tovarni v Freemontu, ZDA. Foto: Reuters

Tudi Elon Musk in Tesla, kjer jim bo v tem četrtletju proizvodnjo avtomobilov predvidoma uspelo povečati za okrog deset odstotkov (v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem za 90 odstotkov), cepljenim zaposlenim ponujata sodelovanje v mesečni "loteriji" oziroma nagradni igri. Po informacijah iz družbe bodo vsak mesec podelili nagrado deset tisoč ameriških dolarjev, ob tem pa še nekaj daril manjše vrednosti.

Elon Musk in Tesla sta se sicer lani ob začetku epidemije močno upirala zapiranju proizvodnje in omejitvam. Musk je napovedal, da bo epidemije konec že aprila 2020. Pozneje je svoja stališča močno omilil. Pred enim letom je zatrdil, da se ne bo cepil. Nato je kmalu zbolel in tudi prebolel covid-19.