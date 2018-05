Srečali smo res posebna avta z zanimivo funkcijo #foto

Ford je na mednarodni predstavitvi nove fieste active in ST s seboj pripeljal dva zelo posebna avtomobila - karavanskega focusa ST in družinskega S-maxa. Na prvo žogo nič novega, a pogled na zadek razkrije veliko zanimivost. V prtljažni prostor so namestili sedež, kjer sedi snemalec in preko vgrajenega stojala poskrbi za atraktivne posnetke avtomobila.

Tudi na predstavitvi športne fieste ST je težko najti nekaj tako razburljivega kot je vožnja v zadku karavanskega focusa ST z odrezano streho. Camera tracking unit, kot se imenuje trojica snemalnih avtomobilov, ki so v lasti evropskega dela Forda. Fiesta ST, focus ST in S-max so rezultat preprostega mišljenja – zakaj najemati drage snemalne avtomobile, če lahko svojega izdelamo znotraj hiše.

Za predelavo so poskrbeli Britanci

Že na videz povsem utrgana avtomobila sta prava pojava na cestah. Tako focus, kot S-max sta imela odrezan zadnji del strehe, kjer so v delavnici v Veliki Britaniji morali izdelati nove panele iz aluminija. Celoten zadek je izdelan do popolnosti in marsikoga bi lahko preslepili, da gre za originalno serijsko predelavo. Na mestu, kjer je pri obeh avtomobil prtljažni prostor je nameščen školjkasti plastični sedež s preprostim varnostnim pasom. Pred njim so različni nosilci za stojala, že serijsko pa je na pomičnih sankah nameščena ogromna glava stativa, kamor lahko vsak snemalec ali fotograf pritrdi svoj fotoaparat.

Avtomobili morajo prestati tehnični pregled

Avtomobil ne spelje, dokler snemalec ni pripet z varnostnim pasom. Kljub na videz nevarni situaciji pravijo, da je razen vetra v laseh tam zadaj povsem varno. Ko so končali avtomobila so morali v Veliki Britaniji opraviti tehnični pregled, kjer so pregledali vse sestavne dele in dali zeleno luč za uporabo snemalnih fordov na javnih cestah. Kot je razložil voznik focusa ST, do sedaj težav s policijo niso imeli nikjer v Evropi. Avtomobil ima vse potrebne papirje, pri snemanju pa upoštevajo vsa nujno potrebna varnostna opozorila.

Sedež je nameščen na pomičnih vodilih. Za varnost pa skrbi varnostni pas. Bolj varnega pettočkovnega pasu ne uporabljajo zaradi zmanjšane gibljivosti kamermana, ki je pri teh posnetkih nujna. Foto: Gašper Pirman

Focusa poganja dvolitrski bencinski motor z 250 ''konji'', S-maxa prostorninsko enak motor, ki ima 200 ''konjev''. Foto: Gašper Pirman

Zadaj in ob strani so posebni nosilci za različne kamere. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je povsem serijska

Za razliko od zadka je potniška kabina povsem serijska. Focusova je nekoliko športneje obarvana, saj gre za športno izvedenko karavana, ki ga poganja dvolitrski bencinski agregat z 250 ''konji''. Družinskega S-maxa prav tako poganja dvolitrski bencinski motor, vendar ima tukaj le 200 ''konjev''.

Ford vsa ti snemalna vozila uporablja po celotni Evropi na večini svojih dogodkov. Ne le da z njim posnamejo ves potreben material za različne novinarske materiale, vožnjo v laseh omogočijo tudi novinarjem, ki želijo sami izdelati svoj posnetke.

Na predstavitvi smo fotografirali s focusa ST in X-maxa. Obstaja še snemalna in močno predelana fiesta ST. Foto: Gašper Pirman Po izrezu strehe so vse panele, tla in obloge naredili iz aluminija in opravili tehnični pregled v Veliki Britaniji. Foto: Gašper Pirman