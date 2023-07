Spet je tudi pokalo: nekateri po cesti, drugi v jarek #video

Najhitrejši dve posadki relija v Železnikih: Turk-Kacin in Wagner-Winter. Foto: Gregor Pavšič Reli v Železnikih se je začel z odločno vožnjo Roka Turka in Blanke Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta dobila prvi dve hitrostni preizkušnji in tako potrdila napovedi, da bosta na slovenskih relijih kljub zaostanku v skupni razvrstitvi lovila zmage v skupni razvrstitvi. Wagner je bil za Turka vseeno premočan tekmec, saj je že na tretji hitrostni preizkušnji prevzel vodstvo in ga zadržal do cilja. Prednost v cilju je bila 44,8 sekunde.

Slovenski in avstrijski prvak sta pokazala zelo visoko raven relija. To dokazuje tudi nov rekord tradicionalne preizkušnje Podlonk. Turk še nikoli ni vozil tako hitro kot letos, Wagner pa je njegov dozdajšnji rekord v dobrih osmih kilometrih izboljšal za šest sekund.

Wagnerju sta bila najbližje posadki Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) in Grossi-Berlot (hyundai i20 R5). Foto: Gregor Pavšič

Zadovoljen s tretjim mestom med Slovenci - Boštjan Logar (škoda fabia rally2) letos še ni rekel zadnje. Foto: Gregor Pavšič

Turk je zanesljivo zmagal v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva, kjer je dobil vseh devet hitrostnih preizkušenj. Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) sta zaostala dve minuti in 40 sekund, povratnik Boštjan Logar (škoda fabia rally2) pa s sovoznikom Rokom Gomizeljem tri minute in 52 sekunde. Če je bil Grossi zanesljivo drugi najhitrejši Slovenec na reliju, je Logar zasluženo potrdil stopničke.

V prvi peterici za slovensko prvenstvo sta bila še Darko Peljhan (VW polo proto) in sovoznik Matej Čar, za njima pa še Mitja Klemenčič ter Vili Ošlaj (škoda fabia R5). Peljhan je za Logarjem zaostal minuto in pol, imel pa je 22 sekund prednosti pred Klemenčičem.

Video - nesreča Mitja Glasenčnika

Foto: Borut Resman

Foto: Borut Resman

Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4) neulovljiva med dvokolesno gnano konkurenco. Foto: Luka Carlevaris

V diviziji 2 za državno prvenstvo tokrat vseh hitrostnih preizkušenj le ni dobil Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer (opel corsa rally4). Že na prvi preizkušnji je bil od Škulja hitrejši Jan Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem (opel corsa rally4), enako se je ob Škuljevi napaki zgodilo še v zaključku relija, toda 18-letni dirkač si je sredi relija privozil že skoraj minuto prednosti. Tretji v tem razredu je bil po nesreči Mitje Glasenčnika (peugeot 208 rally4) hrvaški gost Viliam Prodan (renault clio rally4).

V diviziji 3 je dolgo kazalo na uspeh Jake Valanta s sovoznikom Markom Stoparjem, ki sta se borila tudi za prvo deseterico v skupni razvrstitvi slovenskega prvenstva. Toda po težavah s pnevmatiko in platiščem je Valant izgubil veliko časa. Zmagal je še tretjič letos Vasja Miklavčič s sovoznikom Martinom Černigojem (renault clio RS). Druga je bila posadka Mihevc-Rovtar (renault clio RS), tretja pa Valant in Stopar.

V diviziji 1 je na reliju prevladoval Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (renault clio rally5), ki se je pripravljal na nadaljevanje svojega glavnega programa v italijanskem prvenstvu IRC. Čendak je dobil vse hitrostne preizkušnje in zmagal s prednostjo skoraj petih minut. Na stopničkah tega najbolj množičnega razreda državnega prvenstva sta bila še posadki Slejko-Slejko (opel adam cup) in Vogrič-Vovk (MG ZR 105).

V razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva je reli v Železnikih začelo 42, zaključilo pa 30 posadk.

Končni vrstni red - slovensko DP



Skupno: Turk-Kacin (hyundai i20 rally2), Grossi-Berlot (hyundai i20 R5, +1:55,5), Logar-Gomizelj (škoda fabia rally2, +3:08,0), Peljhan-Čar (VW polo proto, +4:39,7), Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5, + 5:02,0)



Divizija 2: Škulj-Šumer (opel corsa rally4), Medved-Šavelj (opel corsa rally4, + 0:59,5 ), Prodan-Stiperski (renault clio rally4, + 1:47,2)



Divizija 3: Miklavčič-Černigoj (renault clio RS), Mihevc-Rovtar (renault clio RS, + 2:17,6), 3. Valant-Stopar (BMW M3) + 3:14,7



Divizija 1: Čendak-Markežič (renault clio rally5), Slejko-Slejko (opel adam cup) + 4:51,3; Vogrič-Vovk (MG ZR 105, + 6:09,4) …

Foto: Gregor Pavšič

Jaka Valant (BMW M3) je vozil odlično, a zmago izpustil po težavah s pnevmatiko in platiščem. Foto: Gregor Pavšič

Martin Čendak in Jakob Markežič (renault clio rally5) sta prevladovala v Diviziji 1. Foto: Gregor Pavšič