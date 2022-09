Spektakel se vrača: z 250 kilometri na uro med Ilirsko Bistrico in Šembijami

Jutri se bo z uradnimi treningi med Ilirsko Bistrico in Šembijami začela letos edina gorska dirka za evropsko prvenstvo v Sloveniji. Na štartu lahko pričakujemo več kot 200 tekmovalcev. Prvi favorit dirke bo Christian Merli s športnim prototipom, med Slovenci najvišje ciljata Vladimir Stankovič z dvolitrsko formulo in Milan Bubnič z atraktivno lancio delto.

To bo že 28. izvedba gorskohitrostne dirke med Ilirsko Bistrico in Šembijami, ki zadnjih 15 let šteje za evropsko prvenstvo v gorskih dirkah. Pet kilometrov slovenskega asfalta je postalo tradicionalna postajanka atraktivnega prvenstva, ki na relativno ozke ceste pripelje vrhunske formule, športne protitipe in skrajno predelane klasične avtomobilske dirkalnike.

Kako je videti vožnja s hitrostjo 250 kilometrov na uro proti Šembijam, kaže spodnji videoposnetek:

Prvi favorit bo Christian Merli z osello FA30

Organizatorji so za letošnjo dirko prejeli 214 prijav. Med njimi je prvo ime Christian Merli (osella FA30), že stari znanec dirke v Ilirski Bistrici in letos prvo ime evropskega gorskega prvenstva. Merli bo ob odsotnosti večnega tekmeca Simoneja Faggiolija, devetkratnega zmagovalca dirke v Ilirski Bistrici – ta se je letos osredotočil na italijansko državno prvenstvo – absolutni favorit nedeljske dirke. Lani je proti Šembijam vozil s povprečno hitrostjo 145 kilometrov na uro.

Kandidatov za stopničke v skupni razvrstitvi je veliko, omenimo le Sebastiena Petita, Federica Liberja, Alexandra Hina, Miloslava Beneša in Petra Trnko. Edini slovenski voznik s formulo bo Vladimir Stankovič (lola), ki pa z dvolitrskim motorjem na zmagovalne stopničke ne more ciljati. Stankovičev cilj bo predvsem visoka uvrstitev med dvolitrskimi formulami.

Foto: WRC Croatia

Favorit v državnem prvenstvu je spet Milan Bubnič (lancia delta). Foto: WRC Croatia

Kandidati za zmago v EP tudi Slovenci

V posameznih razredih – ti so vezani na tako imenovane zmogljivostne faktorje dirkalnih avtomobilov – v konkurenci evropskega prvenstva lahko slovenski vozniki ciljajo tudi na zmago. V Razredu 1 bo med avtomobili prvi favorit Avstrijec Klaus Schagerl (VW golf G60), v Razredu 2 pa lahko na najvišje uvrstitve cilja Milan Bubnič (lancia delta). Tudi v Razredu 5 imamo v Alešu Preku (honda civic) in Anžetu Dovjaku (peugeot 208 rally4) dva voznika, ki lahko ciljata na sam vrh.

V slovenskem državnem prvenstvu lahko teoretično Bubnič že postane državni prvak, žal na dirki zaradi okvare motorja ne bo Mateja Grudnika (renault clio).

V soboto treningi, v nedeljo dve dirki

Medtem ko bodo v slovenskem državnem prvenstvu stopničke napadali še Janko Čebron (mitsubishi lancer), Patrik Ruzzier in povratnik Prek, bosta v Razredu 5a ob Preku vrh napadala tudi Dovjak in Mark Žgavec (citroen DS3). V Razredu 5b je kandidatov za vrh spet veliko. Zmago z zadnje dirke v Lučinah brani Luka Oblak (škoda fabia), v prvenstvu pa vodi Klemen Trček (MG ZR 105). V pokalu Twingo bo lansko zmago v Ilirski Bistrici branil Blaž Cimrmančič.

V soboto bodo med Ilirsko Bistrico in Šembijami predvidoma izpeljali tri treninge. Prvi se bo začel ob 10. uri. V nedeljo sledita še dve tekmovalni vožnji. Prva bo na sporedu že ob 8.30, druga pa nato ob 13. uri.