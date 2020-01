Šok za policiste: tovornjak je brez odmora vozil 25 ur

Med novoletno prepovedjo vožnje tovornjakov so nemški policisti na Bavarskem izvajali nadzor prometa. Na avtocesti A9 proti Münchnu so med tem nadzorom ustavili dva tovornjaka s turškimi registrskimi oznakami. Pri obeh so med nadzorom tahografov opazili resne kršitve zakonodaje glede omejitve tovornega prometa in predpisanih počitkov za voznike.

Prvi za volanom že 25, drugi 16 ur

Prvi voznik je tovornjak vozil domala neprekinjeno celih 25 ur, v drugem tovornjaku pa je bil voznik brez predpisanega počitka že 16 ur.

Obema voznikoma in vodstvu njunih podjetij so policisti predpisali globe v skupni višini 11 tisoč evrov. Oba voznika sta morala pred nadaljevanjem vožnje tudi opraviti 11-urni počitek.