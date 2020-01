Prepoved prehitevanja tovornjakov: je nadzora dovolj?

Od začetka leta so na Češkem povečali območje, kjer so stalno prepovedali prehitevanje tovornjakov z največjo skupno maso do 12 ton. To so manjši tovornjaki brez priklopnika. To je ena med najbolj prometnimi perečimi temami na Češkem že od leta 2018, ko je zastoj tovornjakov v slabem vremenu povsem ohromil enega izmed cestnih odsekov. Takrat so poskušali vozniki tovornjakov neuspešno peljati mimo po levem voznem pasu.

S 1. januarjem so območje prepovedi prehitevanja razširili s 30 na 145 kilometrov hitrih cest, ki so rezervirana za motorna vozila. Med te sodijo odseki od Prage proti Brnu, Plznu, Ujscicam nad Labo in Hradec Kralovu. Prepoved prehitevanja velja v obe smeri.

Že decembra so dodatno začasno prepoved prehitevanja (do konca februarja in le v primeru slabih vremenskih razmer) za te tovornjake uvedli tudi na 54 kilometrov dolgem odseku avtoceste med Prago in Brnom.

Prepovedi prehitevanja tudi v Sloveniji

Na severni ljubljanski obvoznici je prepoved prehitevanje za tovorna vozila, na nekaterih odsekih – na fotografiji del štajerske vpadnice proti Ljubljani – pa je prepoved tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone prehitevanje omejena časovno. Prepoved velja v prometnih konicah in sicer med 6. in 9. uro ter med 14. in 17. uro.

Vsaj v Sloveniji je bolj pereča težava predvsem nadzor nad prepovedmi prehitevanj tovornih vozil na tem območju.