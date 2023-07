So vsi polni? Troboj tovornjakov na strmem vzponu. #video

Posnetek je nastal na cesti proti prelazu Donner v Kaliforniji, ki je visok 2.151 metrov. Naklon ceste znaša od sedem do 16 odstotkov. Prikolica Teslinega tovornjaka naj bi bila polna, saj Tesla s pomočjo tovornjakov opravlja prevoze najrazličnejšega materiala do tovarne v Nevadi. Pri počasnejših tovornjakih proti Donnerju je mogoče videti težak tovor, med njim tudi oklepno vozilo.

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi’s going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi’s daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB