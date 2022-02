So pritožbe zalegle? Korejci s ključno tehnično novostjo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai bo letos v Evropi novega električnega ioniqa 5 dopolnil z nekaterimi pomembnimi sistemi, med katerimi izstopa predvsem možnost predgretja baterije. So bile odločilne pritožbe Skandinavcev?

Pred tedni smo poročali o težavah večine električnih avtomobilov pri polnjenju na tako imenovanih “hitrih” polnilnicah z enosmernim tokom DC. Mrzla baterija močno oklesti na papirju visoke moči polnjenja, kar lahko povzroči precej slabe volje pri uporabnikih. Po naših informacijah so bili tako močno nezadovoljni predvsem Hyundaijevi kupci ioniqov 5 na Norveškem, kjer so temperature pozimi še občutno nižje kot v Sloveniji. Na naših polnilnicah se je moč zadovoljivo dvignila šele po prvih petnajstih minutah polnjenja.

Brez predgretja baterije so lahko moči polnjenja tudi na najzmogljivejših polnilnicah, vsaj pozimi, v prvih 15 minutah zelo klavrne. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai zdaj za letošnje leto napoveduje tehnološko prenovo ioniqa 5. Ta bo dobil nekoliko večjo kapaciteto baterije (77,4 kWh), dobil bo tudi možnost digitalnih vzvratnih in stranskih ogledal (te so do zdaj ponujali le Korejcem), najpomembnejši pa je dodatek predgretja baterije.

Ko bo voznik v navigaciji za cilj določil polnilnico, bo avtomobil že med vožnjo - resda na račun nekoliko večje porabe - začel baterijo greti in ob prihodu na polnilnico bo baterija že na zahtevani delovni temperaturi za višje moči polnjenja.

Predgretje baterije imajo zelo redki električni avtomobili

Za zdaj iz Koreje še ni uradnih informacij, ali bo enak sistem dobila tudi sestrska kia EV6. Ioniq 5 se bo s predgretjem baterije pridružil avtomobilom kot so nove tesle model 3 in model Y, porsche taycan in nekateri zmogljivejši audiji (Q4 e-tron z Volkswagnove platforme te možnosti prav tako nima).

Nadgrajeni ioniq 5 bo v Evropi na voljo v drugi polovici letošnjega leta.