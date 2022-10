Smrt letalske legende: njegova zapuščina je izjemna

Sigi Angerer se je rodil leta 1948 in že pri petnajstih letih je samostojno letel. Najprej z jadralnimi, nato kmalu tudi z motornimi letali. Bil je tudi pilot za družbo Tyrolean Airways v dashu-7. Bil je velik navdušenec nad starimi vojaškimi letali, zato je v začetku devetdesetih iz ZDA v Avstrijo priletel s corsairom F4U, ki je pozneje postal zaščitni znak letalske zasedbe Flying Bulls.

Chance vought F4U-4 "corsair" iz leta 1945 je bilo prvo letalo, ki ga je Angerer pripeljal v Avstrijo. Foto: Gregor Pavšič

Angerer je v Salzburg spravil tudi letali P-38 "lightning" in B-25. Ko se je spoprijateljil z Dietrichom Mateschitzem, ustanoviteljem RedBulla in velikim letalskim navdušencem, je nastala čarobna kombinacija za ohranjanje letalske tehnične kulture in navdušujoče predstave za ljubitelje letalstva. Zasedbo lahko zadnja leta pred novo sezono redno vidimo na letališču v Mariboru, kjer se pripravljajo na nove nastope, piloti pa opravijo potrebno oceno pripravljenosti.

"Brez Sigija Angererja ne bi bilo Flying Bulls, prav tako ne Hangarja-7 in zagotovo ne Hangarja-8 v Salzburgu. Prenesel nam je svojo prav posebno ljubezen do zgodovinskih letal, do te neprimerljive kombinacije tehnologije in estetike. Naučil nas je spoštovanja do zgodovine letal, verjetno pa smo tudi zaradi njega prepoznali njihovo dušo," so ob smrti Angererja, ki je bil star 73 let, zapisali pri Flying Bulls.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull