Slovo še enega avtomobila, ki smo ga vozili tudi Slovenci

General Motors (GM) se je z znamko Chevrolet že pred leti umaknil z Evrope, tudi v ZDA pa postopno ukinja nekatere nekoč tudi na naših cestah priljubljene modele. Poleg volta je bil to predvsem (zdaj že nekdanji) chevrolet cruze, nov nekdanji avtomobil pa bo kmalu postal tudi mestni malček sonic oziroma aveo.

Ta avtomobil bodo pri GM prenehali izdelovati letos oktobra. Glavni vzrok je kajpak slaba prodaja. Leta 2014 so jih prodali še več kot 93 tisoč, v zadnjih letih pa le še nekaj tisoč.

Še druga tovarna General Motorsa z le električnim programom

Ukinjanje takih modelov bo za GM sprostilo proizvodne kapacitete. Tako bodo v sonicovi tovarni Orion Township pri Detroitu po slovesu tega malčka prenehali izdelovati avtomobile z motorjem na notranje izgorevanje.

To bo druga povsem električna tovarna ameriškega avtomobilskega koncerna. V njej bodo izdelovali električnega bolta in njegovo prihodnjo enoprostorsko izvedbo. Pred njo so tak koncept dodelili že tovarni Hamtramck pri Detroitu, kjer bodo začeli prihodnje leto izdelovati električnega hummerja in tudi samodejno vozilo cruise.