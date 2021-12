"Slovenski" Renault pred prodajo? Direktor komentira govorice.

Podjetje Renault Nissan Slovenija sodi ob družbi Porsche Slovenija med dva največja avtomobilska trgovca v Sloveniji, in v zadnjih tednih so bile vse glasnejše napovedi o prodaji podjetja. Generalni direktor družbe Francois Delion je za Siol.net komentiral trenutno stanje.

Foto: Gašper Pirman Francois Delion, generalni direktor podjetja Renault Nissan Adriatic, je eden bolj zanimivih govorcev, ki tudi na neprijetna vprašanja odgovori iskreno in neposredno. Tokratni pogovor pred iztekom za avtomobiliste težkega leta je bil še toliko bolj zanimiv, predvsem zaradi Delionovih pogledov na takšne in drugačne krize v letu 2021.

Kaj znamko Renault-Nissan čaka prihodnje leto, kako so se prilagodili na otežene razmere na trgu in kaj prihod znamke Alpine pomeni za Slovenijo? Nič manj zadržano ni spregovoril niti o težavah električnih avtomobilov, predvsem pa se je obregnil ob počasno slovensko zakonodajo, ki ne sledi evropski in posledično upočasnjuje razvoj trga. Podrobnejši pogovor s Francozom bomo na Siol.net objavili v prvem tednu novega leta 2022.

Seveda je beseda nanesla tudi na napovedano prodajo distribucijske skupine Renault Nissan Adriatic, ki se je začela s sprejetjem načrta Renaulution. Spremembe, ki jih je prinesla nova strategija, se ne nanašajo samo na modelno spremembo in način, kako bo Renault pristopil k prodaji avtomobilov, temveč se zaradi varčevalnih ukrepov odprodaja tudi distribucijske enote znotraj proizvajalca.

Pri prodaji ne hitijo

Renault Nissan Adriatic združuje sedem zelo različnih trgov (poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Švedska, Danska, Madžarska in Bolgarija) in ima sedež v Sloveniji. Tam smo pogovor opravili tudi z Delionom in ga povprašali, kako poteka prodaja družbe, saj naj bi jo po prvih napovedih izvedli do konca letošnjega leta.

"Tega, da bo prodaja končana do konca leta 2021, uradno nismo poslali v javnost. Morda so se pojavljali zapisi v medijih, a tega nismo nikoli uradno potrdili," je opozoril Delion in dodal: "To želimo storiti pravilno. Še enkrat, naš cilj je narediti spremembo tako, kot smo naredili spremembo na trgu, kar pa zahteva čas. Osredotočiti se moramo na svoje kupce, torej kar je najboljše za njih, zato to ne gre hitro. To mora biti storjeno transparentno, pravilno in s pravim partnerjem. Če bo to vzelo več časa, bo pač vzelo več časa. Prodaje nismo potrdili, ker posel še ni končan. Projekt še vedno poteka, vzeli smo si čas, ki ga potrebujemo za uspešno izpeljano transformacijo. Ko bo to uradno, bomo to tudi sporočili."