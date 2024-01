Slovenski nogometni as ima novega #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Jelšnik je začel voziti nov avtomobil, to je mercedes-benz CLA coupe 200.

Timi Max Elšnik, kapetan nogometnega kluba Olimpija in član nogometne reprezentance Slovenije, je postal ambasador znamke Mercedes-Benz v Sloveniji. V preteklosti sta bila to med drugim tudi že hokejist Anže Kopitar in igralka Katarina Čas.

Elšnik bo vozil mercedes-benz CLA coupe 200, ki ga poganja 1,3-litrski bencinski motor z močjo 120 kilovatov (163 "konjev"). Tak mercedes v Sloveniji stane od dobrih 44 tisočakov naprej.