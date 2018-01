Slovenska vojska dobila 91 novih Toyotinih terencev #foto

Posel z avstrijskim dobaviteljem vreden 6,9 milijona evrov

Vozila so dodatno ojačana (motor, menjalnik, podvozje), imajo strešni prtljažnik, vitel ... Foto: Bruno Toič Toyote do slovenskih vojakov iz avstrijske Tirolske

Ministrstvo za obrambo (MORS) je tako že dobilo 91 naročenih Toyotinih terenskih vozil, ki so bila del javnega razpisa v vrednosti skoraj šest milijonov evrov. Posel med MORS in avstrijskim podjetjem Achleitner, ki je specializirano tudi za predelavo transportnih vozil v vojaške namene, je konec leta 2015 podpisala obrambna ministrica Andreja Katič. Slovenski uvoznik avtomobilske znamke Toyota (Toyota Adria) pri poslu neposredno ni sodeloval.

Ali ste vedeli?



Landcruiser je Toyotin model z najdaljšo tradicijo. Izdelujejo ga že vse od leta 1952, torej že 66 let. Izvor vozila je neposredno povezan z vojaškimi operacijami v drugi svetovni in poznejši korejski vojni. Najprej so v začetku 40. let na osnovi ameriškega terenca bantam II izdelali lastno vozilo, v začetku 50. let pa je med korejsko vojno Toyota za ZDA in družbo Willys (proizvajalec kultnega vozila jeep) izdelovala terenska vozila.



Toyotin jeep BJ je bil večji od originalnega ameriškega jeepa, serijsko pa so ga Japonci začeli izdelovati leta 1953. Leto pozneje je vozilo dobilo novo ime land cruiser. Zanj je bil zaslužen tehnični direktor Hanji Umehara, ki je navdih zanj dobil pri neposrednih tekmecih iz Velike Britanije, terenskih vozilih Land Rover.

Po podatkih ministrstva za obrambo je iz Avstrije v Slovenijo prispelo 91 predelanih landcruiserjev MMV survivor, ki so nadgradnja serijskega landcruiserja 2.8 D. Foto: Bruno Toič

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska sta landcruiserje z oznako MMV survivor dobili pri avstrijskem podjetju Achleitner iz avstrijske Tirolske. Družba iz bližine Kitzbüchela je bila konec leta 2015 najugodnejša na javnem razpisu. Foto: Gašper Pirman

V zadnjem delu vozil so nameščena držala za pet pušk. V vozilih je prostor za pet vojakov, nosilnost vozila pa znaša 800 kilogramov. Foto: Bruno Toič

Ojačano podvozje, zaščita motorja in menjalnika, stojala za pet pušk …

MORS je dobil toyote landcruiser MMV survivor, ki so nadgradnja serijskega landcruiserja 2.8 D. Vojaško različico poganja motor z močjo 130 kilovatov, nosilnost znaša 800 kilogramov, za dobre terenske zmogljivosti pa skrbijo tri zapore diferenciala, 17-palčne terenske gume, nameščeni vitel in podobno. Avtomobili imajo tudi dodatno ojačano podvozje ter dodatno zaščito motorja in menjalnika, na sprednji strani lahko vidimo tudi dodatne zaščitne cevi ("bull-bar").

Vsa vozila imajo enotno olivno zeleno vojaško barvo, namenjena bodo petim vojakom. V zadnjem delu vozila bodo stojala za pet pušk FN F 2000 S, vozila imajo tudi opremo za radijsko komunikacijo. Zanjo sta bila zaslužna dva slovenska dobavitelja telekomunikacijske opreme. Landcruiserji imajo tudi vlečno kljuko, strešni prtljažnik z nosilnostjo sto kilogramov in serijske asistenčne sisteme (pomoč za spuščanje po klancu, speljevanje na klancu, stabilnost ...).

Tehnični podatki – toyota landcruiser MMV survivor



Mere: 5.020 mm (dolžina), 2.070 mm (višina s prtljažnikom), 1.900 mm (širina); Motor: 2.775 cm3 delovne prostornine, dizelski štirivaljni, Euro 6; Moč motorja: do 130 kW (177 »konjev«), Navor: 450 Nm od 1.600 do 2.400 vrt./min., Najvišja hitrost: 175 kilometrov na uro, Največja skupna dovoljena masa: 3.250 kg, Nosilnost: 800 kg, Oddaljenost od tal: 21,5 cm, Bredenje v vodi: do 60 cm, Doseg vozila: 600 km, Vožnja po vzdolžnem naklonu: do 80 %, Vožnja po stranskem naklonu: do 45 %, Vleka priklopnika z zavoro: do 3.000 kg, Vleka priklopnika brez zavore: 750 kg, Nosilnost strešnega prtljažnika: 100 kg, Premer obračalnega kroga: 11,8 m, Gume: terenske, 265 70 R17

Kljub predelavi za uporabo v vojaške namene so landcruiserji obdržali vse pomembne asistenčne sisteme, ki jih Toyota v vozilu ponuja tudi serijsko. Zaradi dokaj majhnih predelav bo mogoče vozila servisirati v klasičnih Toyotinih pooblaščenih servisih. Foto: Bruno Toič

Vozila bodo uporabniki iz vrst MORS in Slovenske vojske prevzeli po opravljenem usposabljanju. Foto: Gašper Pirman