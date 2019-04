Slovenec v Dubaju odprl prestižno razstavo slik F1 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski slikar Boris Vučkovič je v Dubaju odprl razstavo svojih del, katerih glavna tematika so predvsem avtomobili in znamka Ferrari.

Boris Vučkovič zadnja tri desetletja ustvarja predvsem avtomobilske motive na steklu. Skozi čas se je specializiral za ustvarjanje na steklu, ko kaplja barve v posebni tehniki, kar ustvarja 3D izgled njegovih umetnin. Dopolni jih s posebno izbranimi okvirji narejenimi iz vrhunskih materialov usnja in alkantare. Same slike tehtajo tudi 15 kg in več, saj gre povprečno za velikosti 60x80 cm.

Med razstavljenimi umetninami so najbolj izstopajoče ravno tiste s Ferrarijevo tematiko. Foto: Aaron Meriwether Razstava blizu dubajske steze F1

Mariborčanu je zdaj uspel tudi preboj na arabski trg. Konec marca je namreč odprl razstavo svojih osmih del v prestižnem hotelu Park Inn by Radisson v Dubaju. Hotel se nahaja na bulevarju, ki gleda direktno na dirkališče in se ponaša z dirkaškim izgledom notranjosti. V predverju hotela si je mogoče na stropu celo ogledati Ferrarijev dirkalnik iz 50-it let.

Prav takšno tematiko pa ima Boris tudi najraje. Med razstavljenimi umetninami so najbolj izstopajoče ravno tiste s Ferrarijevo tematiko, kot je na primer ujet trenutek objema legendarnega Michaela Schumacherja z Rubensom Barichellom po Nemčevi zmagi 20. aprila 2003 v San Marinu. Tik pred to slovito zmago je nemški legendi umrla mati. Izpostaviti velja tudi umetnino na kateri je upodobljen zmagovalec vztrajnostnega relija Puščavski izziv, šejk Khalid Al Qassimi.

Razstavo je Vučkoviču pomagal organizirati Iztok Franko, v Dubaju živeči Slovenec. Borisove slike so sicer na voljo za nakup, cene pa se gibljejo okoli 12 tisoč evrov.

Utrinki z razstave:

Foto: Aaron Meriwether

