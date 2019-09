Slovenec s tragičnim sporočilom: Uporabljajte varnostni pas!

Rok Srakar sebe na spletnem blogu opiše sila preprosto: pravnik po izobrazbi, diplomat po poklicu, piarovec po duši, hokej po srečnem naključju. Škofjeločan po srcu. Po izobrazbi ni reševalec ali zdravnik, a se je kljub temu tiste noči odločil, da steče v noč in poskuša pomagati. Njegova zgodba je tragična in nas opomni, da ni treba storiti veliko za bistveno večjo varnost v prometu.

''Večina nas je na avtobusu dremala po napornem dnevu, ko je šofer kar naenkrat pohodil zavore. Ustavili smo se par metrov pred tovornjakom. Šofer odpre vrata in naš vodič steče ven. Ostali v avtobusu ne vidimo, kaj se dogaja pred nami, tovornjak nam zakriva pogled. Zunaj je že skoraj trda tema. Vodič pride nazaj do avtobusa in po telefonu kliče 112. Slišim ga kako s pretresenim glasom opisuje, kaj je videl nekaj deset metrov pred nami,'' je začel opisovati dogajanje.

Bil sem precej v dvomih ali naj sploh pišem o tem.



Verjamem, da vsi vemo kaj se lahko zgodi, če v avtu ne uporabljamo #varnostnpas. Nisem pa prepričan, če se res zavedamo vseh posledic.



Varnostni pas je obvezen: brez izjem

Njegova zgodba je srce parajoča. Slovenska policija skoraj dnevno opozarja voznike na obvezno pripenjanje voznega pasu, svari Foto: Thinkstock pred posledicami v primeru nesreče in opozarja voznike, da ustvarjeni reševalni pas rešuje življenja. Kljub temu Srakarjeva zgodba potrjuje nespametnost nekaterih.

Svojo zgodbo nadaljuje: ''Pri vsakem avtu se ustavim le za kakšno sekundo in vprašam: Are you a doctor? Brez uspeha. Vse samo zanima kaj se je zgodilo? Zakaj morajo stati? Nimam časa razlagat. Že ko pridem do četrtega ali petega avta mi gre ta njihov: "Cosi successa?" pošteno na živce. Kaj, če nikogar ne najdem? Moram najti nekoga, ki bo lahko pomagal! Reševalcev še ni slišati. Tečem naprej od avta do avta ter obenem maham naj se razmaknejo in naredijo reševalni pas. Že skoraj grem mimo enega avta, ko v njem zagledam moškega v rdečem kombinezonu. Opazim, da ima na levi roki našitek z medicinskimi oznakami. "Are you a doctor?" "Si. Accidente?" "Yes. Let’s go." Prisedem k njemu in že se peljeva proti nesrečnemu mestu. Ustaviva nekaj metrov in odpeljem ga do nje, ki še vedno negibno leži na tleh. Ni bila pripeta. Kako malo je potrebno za tragedijo.''

Le z uporabo varnostnega pasu smo res lahko varni



Gre za navado in predvsem tudi za zavedanje, da smo lahko z uporabo varnostnega pasu resnično varni. Na žalost pa je neuporaba varnostnega pasu še vedno pereča problematika, ki vodi tudi do najhujših posledic. V prometnih nesrečah na slovenskih cestah je namreč zaradi neuporabe varnostnega pasu leta 2018 umrlo 15 ljudi (devet voznikov in šest potnikov), 28 pa se jih je hudo poškodovalo. Kar tretjina smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih ni uporabljala varnostnega pasu. Skrb vzbujajoče je, da je bilo od 15 umrlih, ki ob prometni nesreči niso bili pripeti, sedem mladih, starih od 15 do 29 let.



Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko zmanjša tudi tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.



Varnostni pas blaži posledice zaradi naletne teže posameznika, ki je enaka ne glede na sedež v vozilu. Naletna teža osebe s 60 kilogrami je pri hitrosti 50 km/h približno dve toni, pri hitrosti 90 km/h pa več kot šest ton.