O obeh motoristih v konkurenci tega znamenitega relija – Dakar je nastal v Afriki, nato pa se za desetletje preselil v Južno Ameriko in leta 2020 prvič še na Arabski polotok – smo že poročali. Simon Marčič z desetimi nastopi postaja že stari lisjak dirkanja po puščavi, Toni Mulec pa letos vozi svoj drugi Dakar.

Marčič in Mulec pa nista edina Slovenca na letošnjem reliju. Svojega predstavnika smo imeli tudi v konkurenci avtomobilistov, in sicer v posebni razvrstitvi Classic, kjer vozijo z avtomobili starejših letnikov. Sovoznik Italijana Giorgia Ciresole v toyoti land cruiser je bil Žiga Colja.

Lani se je s porschejem cayennom iz Evrope odpeljal vse do Savdske Arabije, in sicer prav na ogled dakarskega relija. Letos je prisedel na sovozniški sedež v švicarskem moštvu Desert Endurance Motorsport, s katerim se je lani spoznal v Savdski Arabiji, in ti so ga tudi povezali z Italijanom. Oba sta bila letos na dirki novinca.

Petkratno prevračanje na prvi etapi

Reli pa je bil za italijansko-slovensko posadko zelo kratek. Po uvodnem prologu sta z večkratnim prevračanjem odstopila že na prvi etapi. Kot kaže zgornji video, je bil njun avtomobil precej poškodovan, z mesta nesreče do bivaka so ju prepeljali s helikopterjem. Coljo so tudi preventivno pregledali v bolnišnici.

"Dogovorila sva se, da se za volanom menjava. Na začetku sem vozil jaz, v drugi polovici etape nato Giorgio. Žal je na ravnem delu pri veliki hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Petkrat sva se prevrnila. Teren je bil na srečo raven, tako da sva ostala nepoškodovana," je za Siol.net po odstopu povedal Colja.

Janez Flerin med tehničnim pregledom. Foto: osebni arhiv

Polne roke dela ima zadnji teden tudi Janez Flerin, ki je na reli odpotoval kot del tehnične ekipe mednarodne avtomobilske organizacije FIA. Flerin je tehnični komisar slovenske zveze za avtošport AŠSLO, na reliju opravlja funkcijo pomočnika tehničnega delegata.

Že pred štartom relija je sodeloval pri tehničnem pregledu vseh nastopajočih vozil. Flerin je nato zadnje dni potoval s karavano in skrbel za vmesne redne preglede pred vsako etapo in po njej ter za vmesne kontrole ob dolivanju goriva.

Slovenska motorista še v boju z arabsko puščavo

Še vedno pa sta v konkurenci relija uspešno Mulec in tudi Marčič, ki je brez možnosti za visoko skupno razvrstitev ostal že na začetku dirke. Marčič skladno s pravili svojega razreda nima spremstva in vse na motociklu opravi sam, za Mulčev KTM 450 rally replica pa skrbijo tuji mehaniki.

Mulec, nekdanji testni voznik za Akrapovič in tudi KTM, po šestih etapah vztraja pri robu dvajseterice v skupni razvrstitvi motoristov. Na tretji etapi je bil 14. Marčič se v razredu Original na posameznih etapah uvršča med četrto in šesto mesto.

