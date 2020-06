Slovencem spet majhen avto, ki obljublja prostorske čudeže #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jazza izdelujejo v osmih tovarnah in desetih državah. V Slovenijo jih bodo pripeljali iz Japonske. Foto: Gregor Pavšič To je četrta generacija Hondinega avtomobila, ki so ga začeli izdelovati leta 2001. Po svetu je bil za Japonce uspešen. Prodali so jih 7,5 milijona, v Sloveniji v teh 19 letih 2.486.

Po modelu C-HR zdaj prek novega jazza postopno umika klasične bencinske in dizelske pogone. Jazza bo poganjal le še hibridni pogon, ki združuje 1,5-litrski bencinski motor (72 kW) in dodatni elektromotor (80 kW). Pogon je zelo podoben tistemu v modelu C-HR. To pomeni prenos brez klasičnega menjalnika, vozilo ves čas (tudi ob vožnji zgolj z bencinskim motorjem) vozimo v eni prestavi.

Prvi Hondin hibrid je bil leta 1999 model insight. Leta 2002 so hibridni pogon prvič ponudili v Evropi, leta 2011 prvič v jazzu.



Honda namerava do leta 2030 po svetu dve tretjini avtomobilov prodati z elektrificiranim pogonom. V Evropi bodo tak pogon že do leta 2022 dobili vsi glavni modeli.

Moderen v notranjosti in tanjša stebrička A

Na zunaj jazz težko skrije japonski izvor in precej neevropsko usmerjeno oblikovanje, v notranjosti pa je avtomobil zelo dobro prečiščen, moderen in tudi iz vidika materialov zelo všečen. To velja že za volanski obroč, prav tako za nadgrajeni infozabavni vmesnik z osrednjim zaslonom.

Hvalimo dobro preglednost z voznikovega sedeža, kar je posledica občutno tanjših stebričkov A.

Zadnji sedeži iz jazza naredijo majhnega enoprostorca

Ena od ključnih prednosti jazza je prilagodljivost zadnjih sedežev. Rezervoar za gorivo so potisnili še nekoliko naprej, zato je mogoče zadnje sedeže pospraviti v ravno dno, pri tem pa se spodnji sedalni del pomakne še naprej. Prav tako je mogoče sedeže pospraviti navpično, tako da lahko voznik za prtljago uporabi celotno notranjo višino avtomobila.

Ob podrtih sedežih ima lahko prtljažnik tega štirimetrskega avtomobila od 304 do 1.205 litrov prostornine.

Za hibridnega jazza v Sloveniji vsaj 22 tisočakov

V Sloveniji bo jazz na voljo s tremi paketi opreme. Cene teh se začnejo pri 22 tisočakih, vmesni stane vsaj 23.890, najvišji pa 26 tisoč evrov. Zaradi omejitev pri dobavi vozil iz Japonske, ki jih je še zaostril položaj ob epidemiji novega koronavirusa, jim bo letos pri Hondi uspelo v Slovenijo pripeljati le 15 jazzov.

Za štiri metre dolg avtomobil zelo zgledna prostornost za potnike v drugi vrsti.

