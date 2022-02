Slavni kipec: spremenili so ga s posebnim razlogom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rolly-Royce in Spirit of Ecstasy

Rolls-Royce je ob 111-letnici svojega slovitega kipca Spirit of Ecstasy predstavil njegovo moderno različico, ki jo bodo zavoljo boljše aerodinamike uporabili na prihodnjih električnih avtomobilih.

Le redke avtomobilske znamke imajo tako prepoznavno ikono kot je Spirit of Ecstasy. Rolls-Royce jo uporablja že od leta 1911 in prav včeraj je ta kipec praznoval svojo 111-letnico. Kipec ni bil nikoli le okras sprednjega dela njihovih avtomobilov, temveč je upodabljal tudi tehnološko naprednost prestižne znamke z britanskimi koreninami.

Spremenjen kipec za boljšo aerodinamiko

Kipec je zdaj dobil svojo moderno različico, ki jo bo Rolls-Royce uporabil za svoje električne avtomobile. Prvi tak bo model spectre, ki ga bodo predvidoma razkrili prihodnje leto. Zavoljo boljše aerodinamike so kipec nekoliko spremenili. Ženska podoba je v počepu in ima eno nogo rahlo pred drugo, prav tako je bolj izrazito nagnjena naprej.

Eleanor Velasco Thornton je bila navdih za kipec na nosu avtomobila. Bila je prepovedana ljubezen ustanovitelja znamke Johna Edwarda Scotta.



Kipec je postal simbol popolnih nasprotij, na eni strani mehanskega stroja, na drugi skrivnostne in osamljene ženske. Ko je ustanovitelj znamke, angleški aristokrat John Edward Scott, iskal prepoznaven zaščitni znak svojih prestižnih avtomobilov, je delo zaupal kiparju Charlesu Skyesu.



Ta ni bil navdušen nad Scottovo idejo, naj navdih išče v grški boginji zmage Nike. Navdih za kipec je raje našel v Scottovi ljubici Eleanor Velasco Thornton. Skrivnost njunega razmerja je prenesel v večno skrivnostnost kipca, nad katerim so bili njegovi naročniki nemudoma navdušeni in je kmalu osvojil tudi srca petičnih avtomobilskih kupcev.

