Skrivnost: Zakaj je z mostu visel ta avto? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva predvidevanja so bila napačna

Mimovozeče in policijo je v Torontu presenetil avtomobil, ki privezan na vrv visi z enega izmed mestnih mostov. Policisti so sprva menili, da je tam ostal zaradi snemanja filma oziroma videa. Čakali so, da se odpre urad za izdajo tovrstnih dovoljenj, ki bi potrdil njihove domneve. Toda tam niso o snemanju vedeli nič, oziroma takih dovoljenj niso izdali, je poročal CBC.

Tako za zdaj policisti še iščejo pravi razlog, da je avtomobil obvisel z mostu. Je v zelo slabem stanju. Manjka mu več stekel, karoserija pa je očitno poškodovana od močnega ognja.