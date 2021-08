Medvedjev proti Opelki v finalu Toronta

Reilly Opelka je priredil presenečenje v Torontu in v polfinalu po treh nizih premagal favoriziranega tekmeca, Grka Stefanosa Cicipasa. Čeprav je zaostajal za niz se je 23-letnik vrnil v igro in po dveh urah in 32 minutah igre v pravem trilerju s 6:7 (2), 7:6 (4) in 6:4 premagal tretjega nosilca.

Opelki je uspelo v dvoboju doseči 17 asov ter 27 winnerjev ter šokirati polfinalista letošnjega odprtega prvenstva Avstralije Cicipasa.

"Igral sem odlično. Tovrstna igrišča ustrezajo moji igri, ni naključje, da je v drugem polfinalu John Isner," je po odmevni zmagi dejal Opelka, ki si je priigral svoj prvi finale mastersa 1000.

Drugi igralec sveta Medvedjev, ki je bil finalist Toronta 2019, pa je imel vseeno lahko delo z Isnerjem in ga je premagal v manj kot uri. Po 54 minutah igre je zmagal z dvakrat po 6:2.

Izida, Toronto, ATP (3,488 milijona dolarjev):

- polfinale:

Danil Medvedjev (Rus/1) : John Isner (ZDA) 6:2, 6:2

Reilly Opelka (ZDA) : Stefanos Cicipas (Grč/3) 6:7 (2), 7:6 (4), 6:4.