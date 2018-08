Škodina napoved resnega tekmeca VW golfu? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda bo na avtomobilskem salonu v Parizu letos predstavila koncept vision RS. Z njim predstavljajo oblikovalske smernice, ki jim pri Škodi sledijo pod taktirko prvega oblikovalca Oliverja Stefanija. Študija bo oblikovno napovedala novo kombilimuzino proizvajalca iz Mlade Boleslave.

Novi rapid spaceback bo resnejši tekmec VW golfu

To bo nova kombilimuzina oziroma nova generacija rapida, ki ga bodo odmaknili stran od pojma 'nizkocenovna' češka kombilimuzina. Avtomobil bodo postavili kakovostno višje in ga torej veliko bolj približali vodilnim avtomobilom tega 'golfovega' razreda.

Koncept je dolg 4,3 metra, širok 1,8 metra in ima 2,6 metra medosne razdalje. Dimenzijsko je tako že večji od obstoječega rapida spaceback. Škoda je športne različice pod kratico RS predstavila že leta 1974, ko sta na ceste zapeljala prototipa škode 180 RS in 200 RS. Oba sta bila temelj za legendarno škodo 130 RS, ki so jo Čehi predstavili leta 1975.

Stefani vodi oblikovalsko ekipo 150 ljudi iz 26 različnih držav. Sedež oblikovalskega centra je v stari vili pri Česani, ki je del Škodinega tehnološkega centra.

