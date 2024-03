Silovito trčenje: pri Münchnu razbili legendarnega ferrarija #foto

Vsaka prometna nesreča z vključenim ferrarijem je deležna večje pozornosti, še toliko bolj pa v primeru najbolj legendarnih modelov iz Maranella. Med te prav gotovo sodi superšportni enzo, ki so jih izdelali komaj 400.

Foto: Feuerwehr Munchen

Deli razbitega enza na več kot 200 metrih avtoceste

Enega od teh so razbili na avtocesti blizu Munchna v Nemčiji. Voznik je blizu izvoza za Neuherberg izgubil oblast nad avtomobilom in se s sprednjim delom zaletel v obcestno ograjo. Trčenje je bilo očitno silovito - to lahko sklepamo tako po poškodovanem sprednjem delu enza, kot tudi po dejstvu, da so bili njegovi deli po cesti razpršeni na več kot dvesto metrih. Deli enza so zadeli tudi druge avtomobile. Tri poškodovane ljudi so prepeljali v bolnišnico.

Enzo velja za enega najbolj dragocenih ferrarijev. Vrednosti obstoječih modelov presegajo vsaj milijon, nekatere z manj kilometri pa lahko dosegajo tudi vrednosti več milijonov evrov. Ferrari je enza izdeloval pred 20 leti. Poganjal ga je šestlitrski motor V12 z močjo 660 “konjev”.