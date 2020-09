Selfi dveh ''velikanov'': Musk sedel za volan električnega VW #video

Potem ko so pri Volkswagnu potrdili srečanje Elona Muska in Herberta Diessa, so se hitro pojavile govorice o skupnem projektu, ki pa jih je predsednik uprave Volkswagna hitro utišal s skupnim selfijem. Zanimiv je tudi videoposnetek Muska za volanom novega električnega volkswagna ID.3.

Elon Musk se je prejšnji teden mudil v Nemčiji, ko je imel zaradi gradnje nove gigatovarne pri Berlinu nekaj opravkov. Hkrati se je odzval tudi na povabilo Herberta Diessa, predsednika uprave Volkswagna, in opravil kratek postanek na letališču Braunschweig, kjer je sedel za volan najnovejšega električnega modela ID.3. Na videoposnetku je mogoče videti tudi prihajajoči ID.4, očitno so tudi ta model pri Volkswagnu pokazali Musku.

Sestanek za prihodnje skupne projekte? Diess je namigovanja hitro utišal.

''Da smo si na jasnem: samo vozila sva ID.3 in kramljala – ne razvija se noben dogovor/sodelovanje,'' je bil jedrnat Diess in vse skupaj začinil s selfijem najverjetneje dveh najmočnejših mož v avtomobilski industriji. Skupina Volkswagen je kot eden redkih proizvajalcev na svetu večkrat javno poudarila spoštovanje do Tesle, njenih avtomobilov in predvsem do programske naprednosti njihovih modelov.

Selfi najverjetneje dveh najvplivnejših mož v avtomobilski industriji. Elon Musk se je za kratek čas ustavil v Nemčiji, kjer mu je Herbert Diess pokazal tudi najnovejša električna modela ID.3 in ID.4.