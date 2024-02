Se vrača kultni Volkswagnov model? To je znano za zdaj. #foto

Ena izmed nekdanjih oblikovalskih skic scirocca. Foto: Volkswagen Reinkarnacija scirocca je za zdaj le del načrtov, ki čakajo na odobritev izvršnega direktorja Volkswagna Thomasa Schäferja, je poročal britanski Autocar. Znotraj Volkswagnovega koncerna želijo izpeljati projekt električnega športnega modela, ki bi si ga nato delile štiri znamke. Konkretni avtomobili bi bili volkswagen scirocco, audi TT, cupra dark rebel in četrta generacija porsche boxsterja oziroma caymana – vsi torej z električnimi pogoni.

Na cestah bi ob morebitni odobritvi lahko vozili okrog leta 2028, zagotovo torej še pred koncem desetletja. Avtomobile bi izdelali na prilagojeni platformi PPE, na voljo pa bi bili z različnimi medosnimi razdaljami. Tako naj bi imela novodobna scirocco in TT štiri sedeže, porsche in cupra z enake platforme pa le dva.

Scirocca poznamo že 50 let

Volkswagen je prvega scirocca izdelal leta 1974, in sicer na podlagi oblikovanja Giorgetta Giugiara. Prvi dve generaciji so izdelovali med letoma 1974 in 1992, tretjo pa nato med letoma 2008 do 2017. Različico scirocco R je v zadnji generaciji poganjal dvolitrski bencinski motor TSI z močjo do 206 kilovatov (280 "konjev"). Audi je model TT prenehal izdelovati lansko leto.

Scirocco v prvi in tretji generaciji:

