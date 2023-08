Še vedno V8: izjemen avtomobil brez kompromisov #foto

To je Mercedesova druga generacija brezkompromisnega športnika AMG GT, ki ohranja motorje V8 (po normativu Euro7), prinaša pa občutno večje dimenzije in serijski štirikolesni pogon.

Foto: Mercedes-Benz Mercedes je predstavil drugo generacijo svojega športnega avtomobila AM GT. Ta je zdaj dolg 4,7 metra in ima 2,7 metra medosne razdalje. Prazen ima maso 1,9 tone. Postal je torej kar občutno daljši, in sicer za 18,2 centimetra. Prav tako je 4,5 centimetra širši in ima sedem centimetrov daljšo medosno razdaljo.

Z dodatkom dveh zadnjih sedežev, kjer je uporabnost namenjena kvečjemu otrokom ali pa manjši prtljagi, je dobil tudi za kanček več vsakodnevne praktičnosti. Osnovna prostornina prtljažnika je 321 litrov, s podiranjem sedežev jo je mogoče povečati do 675 litrov.

Dve različici osemvaljnika, prvič tudi štirikolesni pogon

AMG GT ostaja prvovrstni avtomobil, ki povzema že dobro znana načela športnega oddelka AMG. To pomeni tudi ročno sestavljene štirilitrske motorje V8. Moč bo znašala vse do 430 kilovatov (585 "konjev"). V tej najzmogljivejši različici bo model GT63 AMG zmogel pospešek do sto kilometrov na uro v 3,2 sekunde in najvišjo hitrost do 315 kilometrov na uro. Motor bo v skladu z normativi Euro7, za prenos moči pa bo skrbel samodejni devetstopenjski menjalnik. Na zadnji osi bo imel avtomobil tudi elektronsko zaporo diferenciala.

GT bo podobno kot novi SL, oba pri Mercedesu razvijajo vzporedno, na voljo s serijskim štirikolesnim pogonom.

Foto: Mercedes-Benz

