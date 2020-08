Se ga spomnite? Prodajajo kultni avto iz filma Willa Smitha.

Film iz leta 2007 prikazuje postakopalitipčno zgodbo o dveh preživelih, ki sta ubežala pohodu morilskega virusa. V glavni vlogi je bil Will Smith, ki se je s svojim psom po ulicah New Yorka vozil z vpadljivim rdečim fordom mustangom. To je bila različica shelby GT 500, ki jo je seveda poganjal 5,4-litrski motor V8 z močjo okroglih 500 "konjev" in 651 njutonmetri navora.

Pet so jih uničili, ta je preživel

Filmski produkcijski ekipi je bilo domnevno na voljo šest enakih mustangov. Po snemanju so jih pet uničili in tako ta mustang ostaja še edini preostali Smithov filmski avtomobil. Za sabo ima prevoženih 10.629 kilometrov in pripada produkcijski ekipi iz Connecticuta v ZDA. Po njihovih besedah je bil avtomobil redno servisiran in ima obnovljeno notranjost.

Avtomobil prodajajo prek dražbe na eBayu, na strani prodajalca pa je zanj določena cena pri 85 tisoč ameriških dolarjih.

Foto: New Milford Motor Sync

