Še en tekmec, ki Teslo postavlja v nehvaležen položaj #foto

Čeprav v Evropi kitajski proizvajalci še niso dosegli pravega preboja, so v globalnem smislu vse močnejši igralec na področju naprednih električnih avtomobilov. Mednje se uvršča tudi NIO, ki je predstavil veliko limuzino ET7 in bo na domačem trgu lovil predvsem kupce Teslinega modela S.

NIO želi na domačem trgu, brez upoštevanih subvencij, za vstopno različico ET7 378 tisoč juanov oziroma, če preračunamo, malenkost več kot 47 tisoč evrov. A nekoliko nenavadno je to, da je to cena brez vgrajene baterije, ki je najdražja komponenta avtomobila. Kupec se lahko odloči za najem baterije ali pa jo kupi za dodatnih 448 tisoč juanov (56 tisoč evrov).

Seznam dodatne opreme je skoraj neskončen

Že pogled na fotografije razkriva, da ne gre za običajno električno limuzino. Še preden se zakopljemo v tehnične poudarke, moramo omeniti nekaj izstopajočih kosov dodatne opreme. Potniki bodo lahko med vožnjo uživali v velikanski panoramski strehi z laminiranim steklom in poslušali glasbo s pomočjo 23 zvočnikov. V obeh vrstah so na voljo ogrevani in hlajeni sedeži s funkcijo masaže, vizualno podobo pa uspešno zaokrožijo zadnji žarometi LED, ki se raztezajo čez vso širino avtomobila.

V vstopni različici je vgrajena baterija z zmogljivostjo 70 kilovatnih ur, kar je dovolj za 500-kilometrski doseg. Na voljo sta še baterija s 100 kilovatnimi urami in 700 kilometri dosega ter največja baterija s 150 kilovatnimi urami in tisočkilometrskim dosegom. Elektromotor ima 480 kilovatov in 850 njutonmetrov navora, zato do stotice ET7 pospeši v 3,9 sekunde.

Moderen in vizualno privlačni ET7 bo na ceste zapeljal prihodnje leto. Sprva le na domačem kitajskem trgu, kasneje pa tudi na pomembnejših svetovnih trgih. Foto: Nio

Avtonomni sistem na voljo v obliki mesečne naročnine

Teslin model S je pred kratkim dobil močnega tekmeca, ko je ameriški Lucid predstavil električni model air. Tekmec, ki bo imel pomembno vlogo na domačem kitajskem trgu, bo prav tako kupce nagovarjal z delno avtomatizirano vožnjo. Kot je pojasnil ustanovitelj podjetja William Li, bo sistem samodejne vožnje na voljo v obliki mesečne naročnine za okoli 85 evrov.

Ob plačilu naročnine vam bodo na daljavo vključili sistem, ki deluje s pomočjo kamere z ločljivostjo osem megapikslov (pri Tesli ima 1,2 megapiksla) in izredno zmogljivega procesorja proizvajalca Nvidia. Tudi ta naj bi bil sedemkrat zmogljivejši kot tisti, ki ga uporablja Tesla za poganjanje svojega avtonomnega sistema. Dodatno je na ET7 nameščenih še nekaj senzorjev lidar za izboljšano zaznavanje okolice. Na celotnem avtomobilu je 33 različnih enot za zaznavanje okolice, med njimi tudi radar s petmilimetrsko valovno dolžino, 12 ultrazvočnih senzorjev in dve izredno natančni enoti za pozicioniranje.

Kot v znanstvenofantastičnih filmih

NIO je že zelo napredoval pri razvoju postaj, kjer bo lahko voznik hitro zamenjal svoj baterijski paket s polnim. Celoten proces zamenjave naj bi trajal vsega tri minute, med tem časom se bo izvedel še pregled baterije in sistema. Menjalne baterijske postaje zavzamejo prostor, velik za tri parkirna mesta, zato jih lahko namestijo praktično povsod. V vsaki postaji bo dovolj prostora za shrambo 13 baterij, na dan pa bo mogoče opraviti kar 312 zamenjav baterij. Njihovi modeli se bodo v postajo parkirali samodejno, do konca letošnjega leta pa bodo namestili okoli 500 takšnih postaj.

Foto: Nio

Foto: Nio