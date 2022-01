Še en prodajni as Volkswagna? Želi biti drugačen. #foto

Taigo je nov prodajni as, ki vstopa v najbolje prodajani avtomobilski segment v Sloveniji. Večji od pola, nižji kot t-cross in z nekoliko prirezano kupejevsko strešno linijo nagovarja predvsem mlajše kupce. Sloni na arhitekturi MQB-0, tako kot t-cross in polo, a bo zadnjega po prodajnih številkah hitro presegel. Taigo je že zapeljal na slovenske ceste, kot pravijo pri uvozniku pa se cene začnejo pri 19.500 evrih.

Nemci so želeli nekaj novega in so zato bratoma Pavone, ki delujeta v Volkswagnovem brazilskem oblikovnem studiu, dali nalogo izdelati novo silhueto vozila. A ni šlo za lahko nalogo, saj je morala biti zunanja oblika z značilnim kupejevskim zadkom. "Novi taigo uvrščamo v novi segment CUV oziroma kupejevski SUV. Ob še vedno kompaktnih merah ga odlikujejo višja oddaljenost od tal, večja prostornost in športen dizajn," je novinca opisal Marko Škriba, direktor Volkswagen Slovenija. Prtljažni prostor ima 440 litrov osnovne prostornine prtljažnika in se ob podrti zadnji klopi poveča na 1.222 litrov.

Prodaja majhnih športnih terencev leti v nebo

Podobne kupejevsko zasnovane športne terence kajpak že poznamo iz višjih, predvsem premijskih razredov. Volkswagen zdaj s takimi rešitvami poskuša v kompaktnem razredu, ki trenutno v Evropi (in tudi Sloveniji) velja za najbolje prodajani razred novih avtomobilov. "Segment majhnih je imel lani skoraj polovico celotnega trga, približno 24 tisoč vozil. Znotraj tega segmenta je bilo skoraj 60 odstotkov SUV vozil oziroma 14 tisoč vozil. Če podrobno pogledamo številke, se vidi, da so lani majhni športni terenci dosegli skoraj tretjino celotnega slovenskega avtomobilskega trga. Gre torej za najpomembnejši avtomobilski segment v tem času," je pomembnost prihoda modela taigo razložil Škriba.

Kupejevska strešna linija mu doda nekaj športnega značaja. Foto: Volan

Višji kot polo, nižji kot t-cross

Volkswagen je avtomobil sprva predstavil v Braziliji, in sicer pod imenom nivus. Tako kot T-cross in polo izhaja s platforme MQB-0. V primerjavi s T-crossom je taigo nižji. "Kljub svojim kompaktnim meram v zunanjem dizajnu prevladuje SUV-oblika. Primerjava med modeloma polo in taigo prikazuje, da je taigo večji za 25 centimetrov in ponuja za pet centimetrov višji položaj sedenja. V primerjavi z modelom t-cross je taigov položaj sedenja pet centimetrov nižji," je na včerajšnji tiskovni konferenci razložil Blaž Grofelnik, vodja produktnega marketinga za znamko Volkswagen. Medosna razdalja pri taigu znaša 2,56 metra, kar je za dva oziroma tri milimetre več kot pri obeh sorodnih modelih. Taigo je sicer dolg 4,2 metra, visok je 1,49 in širok 1,75 metra.

Brez dizlov in hibridov

Kupci se bodo lahko odločali med dvema bencinskima motorjema. Vstopni, a daleč najmanj priljubljen bo litrski trivaljnik s 70 kilovati. Največ povpraševanja bo za enak motor, vendar z 81 kilovati, ki je na voljo s šeststopenjskim ročnim ali sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Na voljo bo tudi štirivaljni 1,5-litrski motor s 110 kilovati in izključno sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Dizelskih in hibridnih pogonov zaradi nižjih cen ni, je pa taigo že v osnovi na voljo z LED-žarometi in digitalnimi merilniki ter zaslonom na dotik. Z doplačilom oziroma pri višjih dveh paketih opreme so vgrajeni že večji digitalni merilniki, na voljo so še tri različne večopravilne enote z velikostjo do 9,2 palca in pri obeh najvišjih paketih opreme style in R-line tudi matrični žarometi. Cene se začnejo pri 19.500 evrih, pri izbiri style se dvignejo na 22 tisoč evrov in R-line na 22.500 evrov. Pri izbiri 1,5-litrskega motorja je na voljo le paket R-line, cene se ob izbiri tej kombinacije začnejo malenkost nad 26 tisoč evri.

Multifunkcijski volan je nameščen serijsko v vseh različicah. Sicer pa je notranjost zelo podobna tisti iz pola ali t-crossa. Foto: Volan

Foto: Volan