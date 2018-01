Savdijke lahko vozijo avto, zdaj dobile še svoj salon

Le nekaj mesecev po odločitvi, da Savdijke lahko vozijo avtomobile, so v mestu Jeddah odprli prvi prodajni salon, ki je namenjen prav njim.

V mestu Jeddah so odprli prodajni salon, kjer lahko svoj avtomobil kupijo ženske. Po septembru, ko so jim dovolili voziti, je to nov velik korak za to konservativno državo. Foto: Reuters

Velike spremembe prinašajo priložnosti za številne trgovce

Množica obiskovalcev se je zgrnila na četrtkovo slavnostno odprtje salona. Savdijke so navdušene stale pred avtomobili in ob balonih različnih barv, ki so bili pripeti na stranska ogledala novih avtomobilov, delale selfije.

V prodajnem salonu največji poudarek namenjajo varčnim avtomobilom, skupina prodajalk pa bo s polno paro začela zbirati prva naročila. "V nakupovalnih središčih v največji meri kupujejo ženske. To veleblagovnico pravzaprav v celoti vodijo ženske. Vse blagajničarke so ženske, prav tako so v restavraciji samo ženske," je povedala Sharifa Mohammad, glavna prodajalka v novonastalem avtomobilskem salonu.

Do zdaj so bili edini na svetu, ki niso dovolili voziti ženskam

Kralj Salman je septembra izdal ukaz, da se mora prepoved ukiniti najkasneje do junija letos. Konservativna tradicija, ki je omejevala pravice žensk, je bila v zadnjem času pod močnim pritiskom javnosti in aktivistk za pravice žensk.

Savdska Arabija je bila edina država na svetu, kjer ženske niso smele voziti, toda s hitrim prihodom sprememb počasi stopajo v novo dobo in za seboj puščajo konservativno vzgojo. Glavni pobudnik sprememb je 32-letni Mohammed bin Salman, ki ga podpira ogromno mladih.

"Vedno so me zanimali avtomobili, toda nisem imela možnosti voziti. Zelo se zanimam za nakup avtomobila, vendar si ne želim visokih cen in stroškov," je za Autonews Europe ob obisku salona povedala Ghada Al Ali.