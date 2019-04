S pobudo E.V.A. do vozil, varnejših za ženske in otroke

Oglasno sporočilo

Podatki kažejo, da imajo ženske in otroci v prometni nesreči precej več možnosti, da se poškodujejo. To je delno posledica tega, ker v preizkusnih trkih standardno nastopajo moške preizkusne lutke, na tako pridobljenih podatkih pa so zasnovana tudi vozila.

Z namenom izboljšati enakost spolov v vozilih so se pri Volvo Cars odločili, da z ostalo avtomobilsko industrijo delijo raziskave prometnih nesreč, ki so jih izvajali preko 40 let. V njih so zbirali podatke, da bi lahko bolje razumeli dogajanje med trčenjem — pri vseh velikostih, spolih in oblikah teles udeležencev.

Raziskovalci so tako odkrili, da imajo ženske več možnosti, da si zaradi razlik v anatomiji in telesni moči v prometni nesreči poškodujejo vrat. Ker so v povprečju manjše od preizkusnih lutk, si pogosteje poškodujejo prsni koš, zaradi nižjega sedenja v avtu in večje bližine volana pa so bolj izpostavljene poškodbam glave.

Pri Volvo Cars so na podlagi ugotovitev skozi leta razvijali inovacije, ki varujejo med vožnjo ter izenačujejo spola pri tveganjih. Sistem proti poškodbam vratu WHIPS združuje robusten naslon za glavo s pametno zasnovo sedeža, da zaščiti glavo in hrbtenico, zaradi česar med spoloma ni več razlike v tveganju poškodbe vratu. Tu je tudi zaščita pred stranskimi udarci SIPS, ki skupaj s stransko zračno blazino pri vseh potnikih zmanjša verjetnost hudih poškodb prsnega koša za več kot 50 %. Napihljiva zavesa (IS) prav tako ščiti pri stranskih trčenjih – pokrije celotno okno, zaradi česar tveganje poškodbe glave zmanjša za 75 %. Vse te Volvove inovacije danes predstavljajo industrijski standard.

V okviru pobude E.V.A., ki obeležuje 60 let izmenjave znanja Volva s svetom, zdaj družba izsledke svojih raziskav javnosti ter ostali avtoindustriji prvič ponuja prek preprostega dostopa v digitalni knjižnici, da bi spodbudila razvoj varnejših vozil za vse.

