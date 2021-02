Ruske norosti: policista odpeljal kar na vratih #video

Ko so v Rusiji dovolili uporabo kamer za snemanje vožnje in objavo posnetkov na spletu, so se hitro pojavili smešni in nori posnetki z ruskih cest. V nekaj letih se je javnost navadila na takšne posnetke, zato resnično viralni postanejo le najbolj nori. No, voznik audija A4, ki ni hotel ustaviti pred policisti in je na svojih vratih s seboj odpeljal nemočnega policista, si vsekakor "zasluži" svojih pet minut slave.