Ruske norosti: na cesti je srečal vojaškega reaktivca #foto

Foto: The Aviationist Poškodovano letalo vleki po avtocesti

Eno najmočnejših bojnih letal ruskih letalskih sil so nedavno opazili na avtocesti, ko ga je vlekel vojaški kamion. Sukhoi Su-34 je posnel Foto: The Aviationist mimoidoči, ki kar ni mogel verjeti svojim očem. Vsekakor gre za nenavaden dogodek tudi za ruske ceste. Še bolj nenavadno je, da so to več deset milijonov evrov vredno letalo vozili na pristajalnih kolesih, in ne naloženega na kamionu in primerno zaščitenega.

Ker je bilo letalo udeleženo v nesreči, kjer je bilo poškodovano levo krilo, so ga pri ruski vojski enostavno pripeli na tovornjak in začeli prevoz do servisa. V drugih državah poškodovano letalo previdno naložijo na posebne kamione in prevoz opravijo v urah, ko na cestah ni veliko prometa, in poskrbijo za varen prevoz.

Na nosu letala je možno videti še lepo število rdečih zvezdic, kar bi lahko pomenilo, da je bil dejaven tudi v bojih v Siriji. Kot pravijo pri spletni strani Aviationist, naj bi zvezdice predstavljale uspešno število zadetih objektov oziroma tarč.

Sukhoi Su-34 je bojno letalo, ki ga aktivno uporabljajo ruske vojaške sile. Gre za naslednika bojnega letala Su-27 in neposrednega sorodnika letala Su-35. Letala se je prijelo tudi ime Račka - zaradi poudarjenega nosu, podobnega kljunu pri racah. Med drugim se letalo lahko pohvali z drugačno zasnovo potniške kabine, kjer pilot in sopilot sedita drug ob drugem, in ne tako kot je to v navadi, drug za drugim.

Foto: The Aviationist