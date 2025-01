Rusi spet pogumno po avtomobile, a letos bo marsikaj drugače

Prodaja novih avtomobilov v Rusiji je spet v strmem vzponu, kažejo podatki pristojnih ruskih gospodarskih ustanov. Lani so tako registrirali 1,55 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 47 odstotkov več kot predlani.

Letos bo zaradi visoke inflacije in višjih cen vozil prodaja predvidoma upadla za okrog deset odstotkov, napovedujejo pri ruski analitični agenciji Autostat.

Prodaja daleč od nekoč cvetočega avtomobilskega trga

Pred desetimi leti so Rusi letno prodali tudi krepko več kot dva milijona novih avtomobilov. Videz ruskega avtomobilskega trga je nato najprej spremenila ruska invazija na Krim, leta 2022 pa še začetek rusko-ukrajinske vojne.

Zahodni proizvajalci so se ob sprejetih sankcijah proti Rusiji umaknili iz države in razprodali svoje obstoječe tovarne, praznino na trgu pa so pokrili predvsem kitajski proizvajalci avtomobilov. Najuspešnejši med njimi je Chery, ki je tudi sicer najuspešnejši izvoznik kitajskih avtomobilov.