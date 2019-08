Ročni menjalnik ni mrtev, Nemci so razvili novega #foto

Ročni menjalniki so rezervirani le za manjše avtomobile in vstopne različice motorjev, kupci pa vse bolj pogledujejo k odličnim samodejnim menjalnikom. Čeprav so avtomatski menjalniki tehnično že skoraj brezhibni, pa ročni menjalnik še ni rekel zadnje besede, pravijo pri Volkswagnu.

Čeprav se tržni delež samodejnih menjalnikov povečuje, nekateri še vedno raje izberejo ročni menjalnik. Ta je bistveno lažji, manj kompleksen in cenejši. Foto: Gašper Pirman

Glavna prednost: nizka cena in zanesljivost

Čeprav se v zadnjih letih tržni delež samodejnih menjalnikov hitro povečuje, ostaja delež ročnih menjalnikov še vedno velik. Ravno zato so pri Volkswagnu razkrili novo generacijo ročnega menjalnika MQ281, ki bo zamenjal ostareli MQ250 in v nekaterih modelih tudi MQ350.

Glavna prednost ročnih menjalnikov je nizka cena, zato so na voljo za vstopne modele in motorje z manjšo močjo. Hkrati jih krasi boljša zanesljivost, za svoje delovanja pa porabijo manj energije, ki obremenjuje motor. Ker v drobovju nimajo nameščene zapletene hidravlične opreme in drugih komponent (sklopk ali pogonov), so bistveno lažji kot samodejni menjalnik.

Šest prestav in pogon spredaj

Novi ročni menjalnik ima šest prestav in je namenjen modelom s pogonom na sprednji kolesni par. Pri razvoju so inženirji delovanje menjalnika prilagodili specifičnosti prostorninsko majhnih motorjev, ki za svoje delovanje uporabljajo turbino. Te motorji v zadnjih letih pospešeno zamenjujejo atmosferske motorje, ki so poznani po svoji neučinkovitosti in višji porabi goriva. Prisilno polnjeni motor je namreč bistveno bolj odziven v nižjem območju vrtljajev in se slabše odreže pri višjih vrtljajih, kjer so izgube zaradi večjega trenja bistveno večje. Prestavno razmerje so zato spremenili in prilagodili v prid takšnim lastnostim.

MQ281 se bo zato preselil v modele od pola pa vse do večjega tiguana. Vgrajen bo tudi v modelih znamk Audi, Škoda in Seat. Zaradi mogoče vgradnje v veliko število različno velikih in težkih modelov je najvišja točka navora kar 340 njutonmetrov. Širok razpon prestav 7.89 prinaša kratko prvo prestavo, ki omogoča lažje speljevanje, in dolgo šesto prestavo, ki omogoča avtocestne hitrosti pri nižjih vrtljajih motorja.

Menjalnik zaradi kompaktnega dizajna lahko vgradijo tudi na dodatni elektromotor, ki ga uporablja hibridni pogon. Foto: Volkswagen

Majhne dimenzije omogočajo vgradnjo v hibridni pogon

Uporaba menjalnikov, namenjenih avtomobilom s sprednjim pogonom, je bila do zdaj omejena ravno zaradi drugačne oblike. Menjalnik, ki je Foto: Volkswagen primeren za vgradnjo v avto z zadnjim pogonom, se običajno namesti na konec motorja v smeri vzhod-zahod skozi celotno širino motornega prostora. MQ281 je presenetljivo kompakten, zato se ga lahko vgradi tudi na dodatni elektromotor hibridnega pogona.

V notranjosti menjalnika sicer očitnih sprememb ni. Dve gredi sta nameščeni druga na drugo, središči pa sta le 80 milimetrov narazen. Zgornja vhodna gred je povezana z motorjem prek sklopke in ima zobnike ter sinhronizatorje za tretjo do šesto prestavo. Spodnja je izhodna gred, ki poganja kolesa.

Da jim je uspelo vse stlačiti v kompaktno ohišje, so na izhodni gredi še dva zobnika ter sinhronizator za prvo in drugo prestavo. Za lažje prestavljanje v prvo in drugo prestavo so uporabili sinhronizatorje iz ogljikovih vlaken in več stožcev iz jekla. Pri višjih prestavah je uporabljen le en stožec, ki pa naj bi zadostoval zaradi manjših obremenitev.

Nekaj zanimivih rešitev je uporabljenih tudi pri podmazovanju. Olje zajema in usmerja skozi votle luknjice v gredeh vse do šeste prestave, zaradi visokega položaja v hitro izpeljanih zavojih pa lahko dobi premalo olja za optimalno delovanje.