Robert Lešnik se je podpisal pod novega aerodinamičnega kupeja #foto

Vizualno je CLA postal podoben večjemu CLS. Foto: Mercedes-Benz

Daljši, širši in s prostornejšo potniško kabino

Kompaktni štirivratni kupe v dolžino meri 4.688 milimetrov in je od predhodnika daljši za 48 milimetrov. Hkrati je tudi za 53 milimetrov širši in ima 30 milimetrov daljše medosje. Zaradi izdatnih dimenzij, predvsem na račun daljšega medosja, je nova generacija v primerjavi s predhodnikom bistveno bolj prostorna v potniški kabini.

Predstavljeni model ima na zadku oznako CLA 250, kar pomeni, da ga poganja dvolitrski štirivaljni bencinski motor s 165 kilovati in 350 njutonmetri navora. Sparjen je s sedemstopenjskim dvosklopkovnim samodejnim menjalnikom. Nemci preostale motorne palete niso razkrili. Dejali so le, da bo na las podobna tisti iz razreda A.

Potniki zadaj so pridobili dodaten milimeter za kolena in nekaj dodatnih milimetrov za ramena. Hkrati je zrasel tudi prtljažnik in z dodatnimi desetimi litri prostornine zdaj meri 460 litrov.

Velik pomen imajo dobre vozne lastnosti

Športno naravnan zunanji videz podkrepijo širša koloteka spredaj (63 milimetrov) in zadaj (53 milimetrov) in nižje postavljeno težišče. Pri Mercedesu pravijo, da gre za njihov vozniško najboljši kompaktni model. Zadaj so ga opremili z večtočkovnim vpetjem, vgradili debelejši stabilizator in vse skupaj nadgradili z opcijskim prilagodljivim vzmetenjem.

Ekipa Roberta Lešnika je spet opravila dobro delo. Ker ima sprednji del bistveno večje zračne odprtine, je koeficient zračnega upora malce slabši, a gre še vedno za enega od najbolj aerodinamičnih avtomobilov (koeficient je z 0.22 zrasel na 0.23).

Nova generacija je v primerjavi s predhodnikom daljša, širša in nekoliko nižja. Foto: Mercedes-Benz

Notranjost si je sposodil pri razredu A

V notranjosti vidimo enako zasnovo, kot smo jo spoznali že pri razredu A. Na vrhu armaturne plošče ne manjkata dvojni zaslon in najnovejši večopravilni sistem MBUX. Seznam varnostno-asistenčnih sistemov je izjemno dolg, večino pa si jih je sposodil pri predsedniškem razredu S.

Koncept potniške kabine smo videli že v razredu A. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz