Revolucija ali le optimističen koncept zaviranja avtomobilov?

Tako zavorno prihodnost vidijo pri Continentalu

Video - kako deluje koncept New Wheel Concept

[video: 67313 / ]

Odpravlja težave običajnih zavor

Continental je eden največjih dobaviteljev avtomobilske industrije, ki se vse bolj usmerja v razvoj novih tehnologij, ki bodo igrale pomembno vlogo v svetu avtonomnih in električnih vozil. New Wheel Concept v en element združuje obroč in nosilno zvezdo, na kateri je nameščen zavorni kolut iz aluminija. Takšen sistem z nižjo maso močno optimizira zaviranje pri električnih vozilih in izboljša zavorno silo v primerjavi z običajnimi zavornimi koluti, ki pri električnih vozilih zelo radi rjavijo. Hkrati se zniža tudi strošek vzdrževanja avtomobila, saj je življenjska doba aluminijastega zavornega diska enako dolga kot življenjska doba avtomobila.

Sestava takšnega avtomobilskega kolesa je zelo preprosta. Notranja zvezda je privijačena na pesto, zavorna čeljust pa je pritrjena na nosilec kolesa na osi. Ker zaviranje poteka na notranji strani zavornega koluta, je ustvarjen večji radij trenja. Ker je celoten sistem bistveno lažji od današnje rešitve, avtomobil porabi manj energije za pospeševanje in lažje vzdržuje hitrost. Ker električni avtomobili uporabljajo regenerativno zaviranje, se zavorne komponente obrabljajo bistveno manj, vse skupaj pa je zato podvrženo koroziji. Zavorni kolut iz aluminija bo zato zdržal skozi celoten življenjski cikel avtomobila, uporabnik pa moral menjavati le zavorne ploščice.

Lahko koncept preide v serijsko proizvodnjo in izboljša učinkovitost zavornega sistema in hkrati električnih vozil? Foto: Continental