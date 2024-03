Rešena skrivnost: po 29 letih našli ukradeni ferrari avstrijskega zvezdnika

Gerhard Berger je eden najslavnejših avstrijskih dirkačev vseh časov, ki je velik pečat pustil tudi v svetovnem prvenstvu formule ena. Danes 64-letni Berger je zmagal na desetih dirkah in se 48-krat uvrstil na zmagovalne stopničke. Prvo dirko je pred 40 leti odpeljal prav v Avstriji, zadnjo pa leta 1997 na Nürburgringu (velika nagrada Evrope).

Gerhard Berger je bil v formuli ena aktiven med letoma 1984 in 1997. Vozil je za ATS, Arrows, Benetton, Ferrari in McLaren. Foto: Guliverimage

Leta 1995 je Berger vozil zadnjo sezono za Ferrari. Najbližje zmagi je bil na veliki nagradi San Marina v Imoli. Na kvalifikacijah je imel drugi najboljši čas, dosegel je tudi najhitrejši krog na dirki, toda dolg postanek v boksih je Avstrijcu preprečil še eno zmago. Berger se je kljub temu veselil tretjega mesta, toda po dirki ga je dobra volja hitro minila. Iz parkirišč za "paddockom" sta med dirko izginila dva ferrarija testarossi, en od teh je pripadal prav Gerhardu.

Za obema superšportnikoma se je izgubila vsaka sled. Tako je bilo naslednjih 30 let, zdaj pa so britanski policisti vsaj Bergerjev ferrari uspeli najti. Namig so dobili neposredno iz Ferrarija, ki je preverjal zgodovino dotičnega avtomobila. Tega je namreč konec lanskega leta prek britanskega posrednika dobil kupec iz ZDA. Že Ferrarijevi dokumenti so kazali, da gre za ukradeno vozilo in to je naposled potrdila tudi obsežna preiskava britanske policije.

Sodeč po zbranih informacijah so Bergerjev ferrari zelo hitro po kraji leta 1995 izvozili na Japonsko. Policija za zdaj aretacij v tem primeru še ni opravila, s preiskavo pa bodo nadaljevali. Vrednost najdenega ferrarija so ocenili na 350 tisoč britanskih funtov oziroma dobrih 400 tisoč evrov.

Gerhard Berger je za Ferrari zadnjič vozil leta 1995. Foto: Guliverimage

Foto: Met Police

Testarossa kot avtomobilska ikona že v osemdesetih letih

Po 29 letih so tako uspeli rešiti zanimivo kriminalistično skrivnost Bergerjevega ferrarija. Model 512M je bil zadnja različica testarosse, ki so jo izdelovali med letoma 1994 in 1996. Testarossa je postala že v 80. letih velika avtomobilska ikona.

Povezovali so jo s takratnimi "japiji", avtomobil je zaslovel tudi prek televizijske kriminalistične serije Miami Vice. Berger ni bil edini zvezdnik, ki je vozil tak avtomobil. Med temi sta bila tudi Michael Jordan in Mike Tyson.

Vrtoglave zmogljivosti legendarnega avtomobila

Testarosso 512 M je poganjal 4,9-litrski motor V12. Ta je imel 324 kilovatov moči (441 "konjev") in 500 njutonmetrov navora. Komaj 1,6 tone težak superšportnik je do 100 kilometrov na uro pospešil v 4,7 sekunde in dosegel najvišjo hitrost 315 kilometrov na uro.

Ferrari je testarosso zanimivo razkril na avtomobilski razstavi v Parizu prav istega leta, kot je Berger tudi odpeljal prvo dirko formule ena.