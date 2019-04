Renaultov novi avto, ga bomo dočakali tudi v Sloveniji?

Avtomobil bodo razkrili na osrednjem kitajskem avtomobilskem salonu, ki je zaradi velikosti tamkajšnjega trga tudi eden najpomembnejših na svetu. Renaultov urbani crossover bo imel električni pogon in se bo predvidoma imenoval city K-ZE. Avtomobil so prek študije K-ZE concept že lansko jesen (na fotografiji zgoraj) napovedali na avtomobilskem salonu v Parizu.

Doseg razkriva njegovo urbano namembnost

To bo prvi Renaultov avtomobil, ki so ga izdelali prav za kitajski trg. Vseeno pa ga bodo pozneje prodajali tudi na drugih trgih po celem svetu. Na Kitajskem so trenutno majhni električni avtomobili zelo priljubljeni, vodilni na trgu pa so predvsem domači proizvajalci električnih vozil.

Za zdaj o avtomobilu ni znanih veliko podrobnosti, drugače pa bo po razkritju 16. aprila. Znan je le doseg avtomobila, ki bo po starem standardu NEDC znašal 250 kilometrov. V praksi to pomeni manj kot 200 kilometrov dosega z enim polnjenjem.