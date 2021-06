Renault razkriva: to bo kmalu novi avtomobil #foto

To so zamaskirani predserijski primerki renaulta megana e-tech, električnega križanca, ki ga na cestah pričakujemo prihodnje leto.

Renault je že lani napovedal novi električni crossover in sicer s konceptom megane evision. Na osnovi tega koncepta je zdaj pripravljenih prvih 30 predserijskih vozil, s katerimi bodo pri Renaultu že to poletje opravili daljša testiranja in se pripravljali na zagon serijske proizvodnje. To pričakujemo prihodnje leto, ko bomo to vozilo videli tudi na cestah v Sloveniji. Že septembra bi ga lahko v živo pokazali na avtomobilskem salonu v Munchnu.

Za zdaj napoved modela z enim motorjem in dosegom do 450 kilometrov

Avtomobil si platformo CMF-EV deli z nissanom ariyo in to bo tudi prvi renault s te platforme. Tehničnih podrobnosti za zdaj še ni veliko znanih. Renault je potrdil 160-kilovatni elektromotor in baterijo s kapaciteto 60 kilovatnih ur. Doseg po standardu WLTP z enim polnjenjem bo znašal do okrog 450 kilometrov.

Megana e bodo izdelovali v francoskem Douaiju. Za zdaj še ni znano, kaj vse si bo ta avtomobil delil z omenjenim novi Nissanovim električnim športnim terencem ariyo. Ta ima na primer na voljo tudi sistem z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom. Nedavno je ariya za nekaj dni gostovala tudi v Sloveniji.

