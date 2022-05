Novi reli v Velenju, ki se izenačuje s Saturnusom

Reli Velenje se bo letos po številu izvedb izenačil z nekdanjim relijem Saturnus in tako postal športno-avtomobilska prireditev z najdaljšim stažem v Sloveniji. Saturnusov so med letoma 1978 in 2004 organizirali 37, prav toliko izvedb relija pa bodo letos pod streho spravili tudi v Šaleški dolini. AMTK Velenje praznuje 40 let od ustanovitve in pri mnogo članih so še živi spomini na leto 1984, ko so na cesti proti Zavodnju izpeljali svoj prvi reli.

Na tej isti cesti se bo reli jutri tudi začel s prvima dvema hitrostnima preizkušnjama. Skupno bo imel velenjski reli letos 12 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 109 kilometrov.

Turk je ponovno izraziti favorit

Organizatorji so letos za reli, ki poleg slovenskega in hrvaškega državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa, prejeli natanko sto prijav. Prvi favorit bo aktualni državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki bo lovil svojo četrto zmago na tem reliju. S tem bi se Turk izenačil z do zdaj najuspešnejšim voznikom, štirikratnim zmagovalcem Branetom Kuzmičem.

V skupni razvrstitvi bo Turku najnevarnejši Nemec Albert von Thurn und Taxis (VW polo R5), v slovenski konkurenci pa Marko Grossi (hyundai i20 R5). S štirikolesno gnanimi dirkalniki se v boj za stopničke podajata tudi Aleš Zrinski (ford fiesta R5) in Darko Peljhan (VW polo proto).

Junak relija v Velenju je bil lani Mark Škulj. Pred dnevi je dopolnil 18 let in tudi opravil vozniški izpit. Oznaka za mladega voznika se z dirkalnika poslavlja. Foto: Gregor Pavšič

Zmago v Diviziji 2 s prvega relija brani Grega Premrl (peugeot 208 rally4). Foto: Gregor Pavšič

Najbolj zanimivo bo med dvokolesno gnanimi dirkalniki

Pozornost v Velenju bo usmerjena predvsem v Divizijo 2 oziroma razred dvokolesno gnanih dirkalnikov. Tam se bo nadaljeval v Vipavski dolini začet obračun favoritov za naslov državnega prvaka, ki pa ga je aprila okrnilo vreme in z njim povezane odpovedi hitrostnih preizkušenj. Junak relija je bil v tem razredu Grega Premrl (peugeot 208 rally4), osmoljenec pa Jan Medved (ford fiesta rally4), ki je v boju za zmago zdrsnil s ceste.

Velenjske ceste bodo gostile nadaljevanje dvoboja Premrla in Medveda, ob tem pa v ožji krog favoritov zagotovo spada tudi lani na tem reliju odlični Mark Škulj (ford fiesta rally4). Če je bil nekoč na relijih v Sloveniji najpogostejši dirkalnik zastava yugo, bo v Velenju to ford fiesta rally4. Kar sedem posadk je v mednarodni konkurenci prijavljenih s takim dirkalnikom, skupno bo na štartu 13 dirkalnikov z oznako rally4. Če tem dodamo še nekaj starejših dirkalnikov R2 in predvsem R3, kjer prednjačita Aleks Humar (citroën DS3 R3T) in Martin Štucin (renault clio R3), dobimo odlično konkurenco.

Nadaljevanje obračunov iz Vipavske doline

V državno prvenstvo Divizije 2 je prijavljenih 12 posadk. Poleg naštetih bo zanimivo spremljati vožnjo Nika Prunka (peugeot 208 rally4), ki je bil v Vipavski dolini izjemno hiter, prav tako tudi še ne polnoletnega Šveda Milleja Johanssona (ford fiesta rally4). Vsaj pet posadk pa lahko v Velenju v tem razredu cilja na zmago, kar je odlična napoved za prihajajoči reli. Vipavska dolina je bila namreč šele ogrevanje za sezono v tem razredu, ki je letos doživel tako množični kot kakovostni preskok naprej. To dokazujejo tudi doseženi časi Premrla, Medveda in Škulja z uvodnega relija sezone.

V diviziji III nas spet čaka zanimiv obračun Matica Humarja in Vasje Miklavčiča (oba renault clio RS), v diviziji I pa bo zmago s prvega relija branil Martin Čendak (opel adam cup). Njegov najresnejši tekmec bi moral biti Matjaž Mihevc (renault clio rally5).