Rekordni zaslužek, a opozorilo: letos ga ne bomo ponovili

Toyota je v zadnjem fiskalnem letu ustvarila rekordni dobiček, a obenem napovedala slabši rezultat za prihodnje leto. Temelj dobičkonosnosti so za Japonce hibridni pogoni, ki so poganjali vsako tretjo prodano toyoto na svetu. V Evropi ostajajo po številu prodanih avtomobilov na trdnem drugem mestu.

Japonska Toyota, največji proizvajalec avtomobilov na svetu, je v zadnjem fiskalnem letu (od marca do marca) ustavila rekorden dobiček. Prvič so zaslužili več kot pet bilijonov japonskih jenov oziroma 32,1 milijarde evrov.

Vzporedno z rastjo prodaje hibridov tudi rast Toyotinega dobička

Izkoristili so prednosti šibkejšega jena, prav tako tudi povečanega povpraševanja po hibridih na nekaterih avtomobilskih trgih. V Evropi so prav hibridi najbolj pridobili svoj tržni delež. To je posledica postopnega zmanjševanja priljubljenosti klasičnih bencinskih in dizelskih motorjev, pri polno električnih pogonih pa trenutne prodajno-razvojne stagnacije pri večini proizvajalcev.

Toyota je že dobro desetletje s svojimi najpomembnejšimi modeli (od mestnega yarisa do športno-terenskega RAV4 in celo highlanderja) zaprisežena hibridnim pogonom. Toyota žanje uspehe globalne razpršenosti svoje strategije, ki se trenutno v veliki meri opira prav na hibride. Tudi v Evropi, kjer je med njenimi glavnimi direktorji tudi Slovenec Tom Fux, so se zasidrali kot zanesljivo druga najuspešnejša avtomobilska znamka.

Nekoč dizli, danes hibridi – novi pogoni tudi za športne terence. Foto: Gregor Pavšič

Vsak tretji prodani avtomobil je bil hibrid

Poslovne rezultate Toyota na globalni ravni je predstavil Sato, ki je naslednik legendarnega Akia Toyode. V fiskalnem letu so s svojimi znamkami prodali 11,1 milijona novih avtomobilov, skoraj vsak tretji je bil hibridni.

Povsem električnih vozil so prodali 116.500. Leta 2025 želijo to prodajo povečati na 1,5 milijona, z letom 2030 pa na 3,5 milijona novih avtomobilov.

Japonce čakajo večja vlaganja v nove tehnologije

Prav področje polno električnih avtomobilov in vodikovega pogona, prav tako pa tudi "človeških virov", bo cilj investicij v novem fiskalnem letu in vodstvo Toyote že danes napoveduje okrog 27 odstotkov nižji dobiček. Tudi za Toyoto je izziv kitajska avtomobilska industrija, ki je lani Japonsko prehitela kot nova največja avtomobilska izvoznica na svetu.