Evropski avtomobilski trgovci so lani prodali več kot tri milijone novih avtomobilov manj kot predlani, tako velikega padca prodaje na letni ravni še ni bilo. Slovenski trg je nekoliko pod evropskim povprečjem, najbolj pa je padec trga udaril Hrvate. Med proizvajalci je več kot milijon vozil prodal le Volkswagen, manjši padec pa so doživele tudi znamke z dražjimi premijskimi avtomobili.

V vsem lanskem letu je prodaja novih avtomobilov v Evropi padla za 24,5 odstotka. Trgovci so v Evropi (EU skupaj s Švico, Veliko Britanijo, Norveško in Islandijo) prodali 10,8 milijona, predlani pa dobrih 14,3 milijona novih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Tako velikega letnega padca prodaje vozil od začetka beleženja statistike prodaje še ni bilo.

Kot kažejo spodnji podatki, je bil vpliv epidemije covid-19 na prodajo novih avtomobilov med državami in proizvajalci različen. Nemci so s številnimi ugodnostmi in začasno znižanim DDV padec omejili na 19 odstotkov, v Španiji pa je ta znašal 32 odstotkov. Med državami so največji padec doživeli trgovci na Hrvaškem (-42,8 odstotka), Slovenija je s 26,6-odstotnim padcem trga nekoliko pod evropskim povprečjem. Na Norveškem je prodaja upadla za manj kot odstotek.

Porsche komaj kaj izgubil, Mercedes četrta znamka skupno

Pri avtomobilskih proizvajalcih je očitno precej manjši padec prodaje pri premijskih znamkam, ki ponujajo avtomobile višjega cenovnega razreda. Porsche je imel le dobrih sedem odstotkov manjšo prodajo kot leta 2019, Mercedes-Benz je bil med vsemi znamkami kar na skupno četrtem mestu, BMW pa na petem. Izstopajo tudi nižji padci pri znamkah Toyota, Škoda, Kia, Lexus in tudi Volvo.

Za več kot 40 odstotkov je prodaja lani padla Oplu (skupaj z Vauxhallom) in Mazdi, za celih 75 odstotkov pa znamki Smart.

2020 2019 razlika (%) VOLKSWAGEN 1.346.999 1.783.924 -24,5 RENAULT 819.009 1.062.808 -22,9 PEUGEOT 741.498 964.993 -23,2 MERCEDES 738.236 892.511 -17,3 BMW 674.654 831.066 -18,8 FORD 654.729 958.921 -31,7 TOYOTA 648.275 742.497 -12,7 SKODA 643.019 762.491 -15,7 AUDI 600.470 742.716 -19,2 FIAT 492.101 659.666 -25,4 OPEL/VAUXHALL 485.778 815.707 -40,4 CITROEN 448.352 636.861 -29,6 HYUNDAI 424.805 562.386 -24,5 KIA 416.715 502.841 -17,1 DACIA 405.472 580.816 -30,2 SEAT 370.928 507.111 -26,9 NISSAN 290.343 394.784 -26,5 VOLVO 286.841 339.774 -15,6 MINI 172.827 217.200 -20,4 MAZDA 149.418 256.341 -41,7 JEEP 124.315 167.062 -25,6 LAND ROVER 112.776 151.800 -25,7 MITSUBISHI 103.411 148.248 -30,2 HONDA 80.699 122.066 -33,9 PORSCHE 73.546 79.621 -7,6 LEXUS 47.018 56.267 -16,4 JAGUAR 46.647 76.826 -39,3 LANCIA/CHRYSLER 43.109 58.940 -26,9 DS 43.028 49.707 -13,4 ALFA ROMEO 36.526 53.873 -32,2 SMART 27.129 112.293 -75,8 LADA 2.075 4.981 -58,3 ALPINE 1.328 4.428 -70,0

Foto: Gašper Pirman

Prodaja novih avtomobilov v posameznih državah:

2020 2019 razlika (%) NEMČIJA 2.917.678 3.607.258 -19,1 FRANCIJA 1.650.118 2.214.279 -25,5 V. BRITANIJA 1.631.064 2.311.140 -29,4 ITALIJA 1.381.496 1.916.949 -27,9 ŠPANIJA 851.211 1.258.251 -32,3 BELGIJA 431.491 550.003 -21,5 POLJSKA 428.347 555.598 -22,9 NIZOZEMSKA 358.330 445.217 -19,5 ŠVEDSKA 292.024 356.036 -18,0 AVSTRIJA 248.740 329.363 -24,5 ŠVICA 236.828 311.466 -24,0 ČEŠKA 202.971 249.915 -18,8 DANSKA 198.130 225.581 -12,2 PORTUGALSKA 145.417 223.799 -35,0 NORVEŠKA 141.412 142.381 -0,7 MADŽARSKA 128.021 157.900 -18,9 ROMUNIJA 126.351 161.562 -21,8 FINSKA 96.415 114.203 -15,6 IRSKA 88.324 117.109 -24,6 GRČIJA 80.977 114.109 -29,0 SLOVAŠKA 76.305 101.568 -24,9 SLOVENIJA 53.694 73.193 -26,6 LUKSEMBURG 45.189 55.008 -17,9 LITVA 40.232 46.200 -12,9 HRVAŠKA 36.005 62.975 -42,8 BOLGARIJA 22.368 35.371 -36,8 ESTONIJA 18.750 26.589 -29,5 LATVIJA 13.864 18.692 -25,8 CIPER 10.061 12.220 -17,7 ISLANDIJA 9.369 11.723 -20,1

vir: ACEA