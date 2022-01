Rekord za Porsche: po SUV-jih so spet zadeli v polno

Porsche je podvojil prodajo taycana, ki je prepričal že 41 tisoč kupcev. Foto: Gašper Pirman Porsche je uspel v negotovih dobaviteljskih časih (podobno kot Rolls-Royce, Bentley, BMW …) lani doseči svoj prodajni rekord. Nemci so globalno prodali 301.915 novih avtomobilov. To je bilo enajst odstotkov več kot predlani.

Macan ostaja njihov najbolje prodajani posamezni model. Skupno so jih prodali več kot 88 tisoč, blizu macanu pa je bil še večji športni terenec cayenne - teh so prodali 83 tisoč.

Lani je uspel Porsche podvojiti prodajo električnega taycana in prehod na elektriko - podobno kot nekoč na športne terence - se jim že obrestuje. Lani so prodali 41 tisoč taycanov, tako da je to že prodajno uspešnejši model od klasičnih 911 (38 tisoč vozil), panamere (30 tisoč vozil), 718 boxsterja in 718 caymana (oba skupaj 20 tisoč vozil).

Evropa ostaja pomemben trg, Slovencem lani 13o porschejev

Največ avtomobilov so prodali na Kitajskem in sicer 95 tisoč. Kar za 22 odstotkov so povečali prodajo v ZDA na 70 tisoč vozil. V Evropi so prodali 86 tisoč avtomobilov, kar je bilo sedem odstotkov več kot lani.

V Sloveniji je Porsche lani domačim kupcem prodal 130 avtomobilov.