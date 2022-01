Bomo spet "ponoreli" za dragimi? To so številke zadnjih mesecev.

Odprava "luksuznega" davka je v Sloveniji pričakovano močno pospešila prodajo dragih avtomobilov, ki so zdaj cenovno primerljivi z drugimi evropskimi državami. Kupci, ki za take avtomobile imajo denar, zdaj ne iščejo več "obvozov" in jih ne registrirajo več v tujini. Lani sta bila v Sloveniji kupljena dva izjemna ferrarija, najbolj množičen pa je bil porast prodaje pri Porscheju.

Če sklepamo po lanskih prodajnih številkah, se tudi letos v Sloveniji obetata visoki prodaji dražjih športnih in luksuznih avtomobilov. Ena večjih sprememb lanskega leta je bila odprava dodatnega davka za motorna vozila, zaradi katerega so bili avtomobili z večjimi motorji obdavčeni precej nad povprečjem večine evropskih držav.

Tako imenovani "luksuzni" davek so v Sloveniji uvedli leta 2012. Dodatna obdavčitev je bila odvisna od prostornine motorja in je rasla progresivno. Najdražji avtomobili so se s tem davkom podražili za več deset tisoč evrov.

Bentley continental GT V8 Foto: Bentley

Tako je lani na slovenske ceste zapeljalo veliko zanimivih avtomobilov. Med temi sta bila prvič registrirana ferrrari F8 tributo in ferrari SF90 stradale. Slednji na trgih v tujini stane vsaj okrog pol milijona evrov, model F8 tributo pa četrt milijona evrov.

V Sloveniji so do konca lanskega novembra prav tako registrirali štiri lamborghinije urus, enajst audijev RS6, dva mercedes-benza AMG E53, šestnajst mercedesov AMG in, med drugim, tudi bentley continental GT V8, katerega cena se v tujini začne pri okrog 200 tisočakih.

Ferrari SF90 stradale je superšportnik s priključnohibridnim pogonom. Foto: Ferrari

V Sloveniji so vsaj štirje novi urusi, ki so v zadnjih letih poskrbeli za vsakoletne prodajne rekorde Lamborghinijeve znamke. Foto: Lamborghini

V prvih enajstih mesecih so v Sloveniji registrirali sedemnajst električnih taycanov. Foto: Gašper Pirman

Kot kaže spodnja razpredelnica, se je lani najbolj povečalo povpraševanje po različnih modelih 911. Tam je bila cena po odpravi omenjenega dodatnega davka najbolj očitna.

Prodali so kar 33 takih, ki so imeli izhodiščno ceno vsaj 140 tisoč evrov. V spodnjem pregledu so za posamezne modele navedene maloprodajne cene, ki ne vključujejo dodatne opreme. Realne cene, ki pa jih pri uvozniku ne razkrivajo, so zato še višje.

Pregled prodaje vozil Porsche v Sloveniiji v letu 2021:

število vozil: izhodiščna cena: 911 Turbo S Cabriolet I (992) 2 254 tisoč EUR 911 Turbo S Coupé I (992) 9 240 tisoč EUR 992 Turbo Cabriolet 1 221 tisoč EUR Cayenne Turbo GT 1 216 tisoč EUR 911 Turbo 3 207 tisoč EUR Panamera Turbo S E-Hybrid 3 200 tisoč EUR Taycan Turbo S 1 194 tisoč EUR 911 Targa 4S Heritage Edition 2 193 tisoč EUR Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe 1 191 tisoč EUR 911 GT3 I (992) 4 188 tisoč EUR Cayenne Turbo S E-Hybrid 2 187 tisoč EUR 911 Carrera 4 GTS Coupe 2 161 tisoč EUR 992 Targa 4S 2 158 tisoč EUR 911 Carrera 4S Coupe 9 143 tisoč EUR

"Kupci ne iščejo več 'obvozov', kot so tuje registrske tablice …"

"Porscheja si človek kupi zase kot nagrado za lasten uspeh," pravi Vasja Potočnik, direktor znamke Porsche v Sloveniji. Lani so odprli prvi razstavni in ne prodajni salon v središču Ljubljane, tudi sicer pa so edina prestižna znamka z uradnim zastopništvom v Sloveniji.

"Izjemen skok lahko seveda pripišemo zmanjšanju dajatev oziroma odpravi dodatnega davka DMV na prostornino motorja. Z znižanjem davka na luksuzna motorna vozila in z zmanjšanjem obdavčitve glede na izpuste CO2 so cene vozil z dajatvami bližje cenam v Nemčiji in drugih evropskih državah. Kupci zato ne uporabljajo več tako imenovanih 'obvozov', kot so tuje registrske tablice, kar je pozitivno za slovenski davčni proračun," dodaja Potočnik.