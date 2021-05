Rekord na dražbi: vrtoglava cena za ta mitsubishi #foto

Mitsubishi je v Veliki Britaniji s prodajo zbirke petnajstih avtomobilov iztržil več kot pol milijona evrov. Najdražje so prodali mitsubishi lancerja EVO 6 Tommi Makinen Edition, in sicer za 115 tisočakov. To je postal prek dražbe najdražje prodani lancer EVO vseh časov.

Pisali smo o dražbi, ki jo je v Veliki Britaniji izpeljala tamkajšnja podružnica Mitsubishija. Ker se japonska znamka umika z britanskega trga, so prodali svojo zbirko starih mitsubishijev. Po pričakovanju je bilo največ zanimanja za mitsubishi lancer EVO6 iz omejene serije Tommi Makinen Edition. Prodati so ga uspeli za kar 100.100 britanskih funtov (115.362 evrov), kar je do zdaj na dražbah najvišja cena za mitsubishi lancer evolution. Pred petimi leti so v ZDA na dražbi prodali lancerja za okrog 114 tisoč evrov.

Britanci so na dražbi prodali tudi lancerja EVO9 v posebni različici MR FQ-360, in sicer za 68.900 funtov (79.405 evrov). Sledila sta še dirkalni lancer EVO 9 za 61.700 funtov (71.107 evrov) in lancer EVO 10 (zadnji uradno prodaji EVO v Veliki Britaniji) za 58.100 funtov (66.958 evrov).

Brez upoštevanja izkupička od prodaje posebnih registrskih tablic je Mitsubishijeva dražba petnajstih avtomobilov navrgla 479.500 britanskih funtov (552.610 evrov).

Prodali so tudi zadnjega uradno registriranega mitsubishija lancerja EVO v Veliki Britaniji. Foto: Mitsubishi